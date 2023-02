Mitten auf dem Hollywood-Broadway von Los Angeles prangt seit kurzem ein riesiges Werbeplakat für Mallorca als Urlaubsreiseziel. Es ist die erste Straßenwerbung überhaupt für die Insel in der internationalen Kino-Hauptstadt. Geworben wird auf dem Plakat für das Fünf-Sterne-Hotel Maristel bei Estellencs als perfekte Ort für den Flitterwochen-Urlaub.

Auftraggeber ist die internationale Hotelvermittlungsplattform Hotels.com. Dass jetzt auch an der Westküste der USA die Werbetrommel für Mallorca gerührt wird, könnte darauf hindeuten, dass es möglicherweise schon bald eine Direktflugverbindung zwischen Los Angeles und Palma geben könnte. Seit vergangenen Jahr wird die Insel dreimal wöchentlich direkt von New York aus angesteuert.

Einer der Reisenden, die im vergangenen Jahr mit United Airlines in Palma landete, war der Journalist Larry Olmstedt, der wiederum die Reisehitlisten beim renommierten Magazin „Forbes“ schreibt. Man finde auf Mallorca „eine unglaubliche Natur, lebhafte Strandresorts, eine erstaunliche spanische Küche und die Hauptstadt Palma“, die wiederum „schockierend unentdeckt“ sei, schrieb Olmstedt. Die Insel habe für jede und jeden etwas zu bieten, von Strand- über Luxus- bis Sportfans. „Forbes“, lobt auch die große Auswahl an Luxushotels, die sich in Mallorca in den vergangenen Jahren angesiedelt haben – vor allem jene in alten Fincas.

Die Fluggesellschaft United Airlines hatte aufgrund der großen Nachfrage an Mallorca-Flügen angekündigt, die Zahl von Flugverbindungen in diesem Sommer aufzustocken. Angeflogen werden soll die Insel zudem nicht nur von Juni bis September, sondern bereits ab Mai und bis in den Oktober hinein. Auch zusätzliche Direktverbindungen seien nach Meinung der Airline denkbar, etwa von Chicago oder Boston nach Palma. Und vielleicht auch bald von Los Angeles.