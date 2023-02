Nach Bekanntwerden der Pläne zur massiven Streichung von Flugverbindungen im kommenden Sommer hat die deutsche Airline Lufthansa Entwarnung für Mallorca gegeben. "Mallorca-Verbindungen liegen uns sehr am Herzen und sind traditionell sehr gut gebucht. So auch im Sommer 2023, da gibt es keinen Grund, großflächige Streichungen vorzunehmen", erklärte Lufthansa-Pressesprecher Thomas Jachnow auf MM-Anfrage am Montag.

Ähnliche Nachrichten Streik an sieben deutschen Airports: Zahlreiche Mallorca-Flüge gestrichen Konkret: Die Insel sei von den Kürzungen im Sommerflugplan der Airline nur marginal betroffen. "Von den rund 40 wöchentlichen Verbindungen, die Lufthansa ab Frankfurt und München anbieten, wird lediglich eine wöchentliche Verbindung aus Frankfurt und die nur im September und Oktober herausgenommen", erläuterte Jachnow. In ganzen Zahlen: Von den mehr als 320 Mallorca-Verbindungen würden lediglich acht gestrichen. "Auf Grund der hohen Frequenz, die Lufthansa anbietet, gibt es gute Umbuchungsmöglichkeiten für die betroffenen Fluggäste", versicherte Jachnow gegenüber MM. Die Streichungen betreffen zudem nur Lufthansa-Flüge, nicht aber die von Tochtergesellschaften wie beispielsweise Eurowings. Einem Medienbericht zufolge verringert die Lufthansa wegen anhaltenden Personalmangels im Sommer deutlich ihr Flugangebot. Die Kernmarke Lufthansa streicht dafür im Sommerhalbjahr rund 34.000 Flüge – und damit rund zehn Prozent des derzeit angebotenen Flugplans. "Die Lufthansa hat den Sommerflugplan 2023 ab Frankfurt und München angepasst", sagte ein Konzernsprecher der "Wirtschaftswoche". Pro Tag fallen danach bis zu 500 Flüge weg. Hauptgrund sei, dass die gesamte Branche „insbesondere in Europa weiterhin unter Engpässen und Personalmangel" leide.