An diesem Freitag kommt es erneut zu einem ganztägigen Streik an deutschen Flughäfen. Das hat die Gewerkschaft verdi mitgeteilt, die zuletzt erst am Montag zum Warnstreik aufgerufen hatte. Betroffen sind die beiden größten Flughäfen in Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf und Köln-Bonn sowie Stuttgart und Karlsruhe Baden-Baden. Reisende müssen sich daher auf Verspätungen und Flugausfälle einstellen. Der Flughafen Düsseldorf will nach Angaben eines Sprechers einen Notbetrieb aufrechterhalten. So werde ein deutlich reduzierter Flugplan für den Streiktag erarbeitet.

Von der Arbeitsniederlegung sind auch Flüge nach Mallorca betroffen. So wurden unter anderem die Eurowings-Flüge EW9580 und EW9584 von Düsseldorf nach Palma annulliert. Auch der Tuifly-Flug X32172 sowie die Eurowings-Flüge EW2582 und EW2592 von Stuttgart zur Baleareninsel wurden gecancelt. Die Flughäfen raten den Reisenden, sich bei ihrer Airline rechtzeitig zum Flugstatus zu informieren. Aufgrund des Schichtdienstes beginnt der Warnstreik am Flughafen Köln-Bonn bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Am Samstag soll der Flugbetrieb dann auf allen vier Airports wieder planmäßig verlaufen. Aktuell laufen noch Tarifverhandlungen für die betroffenen Beschäftigungsgruppen. Hunderte Flüge gestrichen Ähnliche Nachrichten Streiks an deutschen Airports: Mehrere Mallorca-Flüge gestrichen Ausfälle und Verspätungen am Montag: Schon wieder Streiks an deutschen Flughäfen In der Nacht zu Montag hatten ganztägige Warnstreiks an den Flughäfen in Hamburg, Hannover und Berlin-Brandenburg bereits den Flugverkehr lahmgelegt. Mit den Streiks wollen die Beschäftigten vor allem Druck auf die Arbeitgeber und fordern eine Lohnerhöhung.