Yannik Erhart, der Geschäftsführer der Hotelkette Universal Beach Hotels, ist am vergangenen Donnerstag in Madrid von dem Beratungsunternehmen Ernst & Young (EY) als einer der Unternehmer des Jahres in Spanien ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung erhielt Erhart in der Kategorie Familienbetriebe. Das Schweizer Unternehmen setzte sich damit gegen acht weitere Finalisten durch. Bereits Mitte Februar war der Unternehmer für die Auszeichnung nominiert worden. Damals hatte der Hoteliers von Ernst & Young in Palma den Titel "Unternehmer des Jahres" auf den Balearen erhalten.

Zu diesem Anlass hatte Inselratspräsidentin Catalania Cladera erklärt: "Yannik und seine Familie repräsentieren einen Teil der Geschichte des Tourismus auf Mallorca. Auf eine diskrete Art und Weise, mit Weitblick und ohne Protz, sind sie Teil einer Insel, die sich nicht damit zufriedengibt, seit Jahrzehnten Pionierin und Referenz im Tourismus zu sein, sondern auch Vorreiterin für den nachhaltigen Tourismus der Zukunft sein möchte. Ein Modell, das wir vom Inselrat Mallorca fördern: Mehr Wertschätzung für die Umwelt und ein digitales Modell, das die Region schützt und gleichzeitig die Kreislaufwirtschaft sowie lokale Produkte fördert." Ähnliche Nachrichten Schweizer Mallorca-Hotelier: "Der Klimawandel ist die größte Herausforderung unserer Zeit" Schweizer Hotelier Yannik Erhart auf Mallorca als Unternehmer des Jahres ausgezeichnet Auf die erhaltene Auszeichnung hatte Yannik Erhart mit folgenden Worten reagiert: "Es ist für mich eine große Ehre, diesen Preis zu erhalten. Denn er gilt nicht nur für mich, sondern er ist auch eine Anerkennung für die Arbeit meiner Familie und meiner Mitarbeiter, auf die ich unglaublich stolz bin", so Erhart. "Wir sind ein Familienunternehmen in dritter Generation mit einer jahrelangen Tradition. Ein guter Unternehmer sollte sein Team leiten aber auch stets motivieren, um gemeinsame Visionen zusammen umzusetzen. Meine wichtigsten Werte sind die Nähe, der Respekt und vor allem das gegenseitige Vertrauen zu den Menschen, mit denen ich arbeite. Ein Unternehmer ist nichts ohne sein Team". Die Finalisten des diesjährigen nationalen Awards waren die MAS-Gruppe für die Region Andalusien und Extremadura, ein Familienunternehmen im Bereich Lebensmittelvertrieb mit sieben Marken, die Lebensmittelgruppe DACSA in der Region Valencia und Murcia, Ecoener, ein Unternehmen für die Erzeugung nachhaltiger Energien aus Galizien, Velatia, ein Unternehmen für Technologielösungen aus dem Norden, und die private Krankenhausgruppe HM Hospitales aus der Zentralregion Spaniens. Universal Beach Hotels wurde seinerzeit von dem Touristik-Pionier Dr. Alfred Erhart gegründet, der sich zu Beginn von Mallorcas Aufstieg zur beliebtesten Ferieninsel Europas beste Standorte direkt am Meer sicherte. Heute vermitteln 17 Ferienanlagen jährlich rund 100.000 Gästen mediterranes Lebensgefühl mit Schweizer Liebe zum Detail. Das Familienunternehmen in dritter Generation pflegt nach eigenen Angaben eine langfristige Vision mit Zuverlässigkeit, Gastfreundschaft, fairen Preisen und einer laufenden Modernisierung der Hotels. Im Rahmen einer ambitionierten Nachhaltigkeitspolitik werden außerdem Projekte zur Bewahrung nahe gelegener Naturgebieten unterstützt. Darüber hinaus fördert Universal Beach Hotels mit dem bevorzugten Einkauf von Null-Kilometer-Produkten die lokale Wirtschaft wie auch ein authentisches Inselerlebnis.