Auf Mallorca herrschen bereits Ende März frühsommerliche Temperaturen. Viele Einheimische und Urlauber nutzen das sonnige Inselwetter für einen Ausflug an den Strand. Doch wer die Wahl hat, hat die Qual. Welche Bucht eignet sich besonders für eine Expedition ans Mittelmeer?

Die süße Tortenbucht

Eine von ihnen ist die Cala Torta. Die kleine, süße Bucht wird ihrem Namen im wahrsten Sinne des Wortes gerecht. Nicht umsonst ist sie nämlich auch als "Tortenbucht" bekannt. Mit ihrem breiten Sandstrand und dem türkisblauen Wasser liegt Cala Torta umgeben von viel Grün und zerklüfteten Felsen im Nordosten von Mallorca. Sie befindet sich 8 Kilometer entfernt von der Kleinstadt Artà an der Mündung der sich kurz zuvor vereinigenden Sturzbäche Torrent de na Sorda und Torrent des Castellot, die selten Wasser führen.

Anfahrt:

Auf dem Landweg ist die Cala Torta mit dem Mietwagen von Artà kommend über die Straße MA-15 zu erreichen. Anschließend folgt man der Straße in Richtung Cala Ratjada und biegt nach wenigen Kilometern links am Abzweig mit der Beschilderung "Cala Torta" ab. Die Cala Torta ist auch im Rahmen einer Wanderung zu erreichen. Von der nahe gelegenen Cala Mesquida führt ein Wanderpfad über die Klippen in Richtung Westen bis zur Badebucht. Alternativ kann die Cala Torta mit dem Boot angesteuert werden.

Naturstrand mit Karibikflair

Der Strand von Es Trenc ist Teil eines naturgeschützten Gebietes der Gemeinde Campos. Hinter dem langgezogenen Sandstrand liegen Salinen zur Meersalzgewinnung. Der Strand erstreckt sich im Nordwesten von Sa Ràpita bis zur Colònia de Sant Jordi im Südosten und ist weitestgehend naturbelassen. Aufgrund des weitläufigen Strandes ist Es Trenc vor allem für Familien mit Kindern geeignet. In den Sommermonaten lohnt es sich schon früh am Tag dort zu sein. Aufgrund seiner Beliebtheit ist er sowohl bei einheimischen Badegästen, als auch bei ausländischen Urlaubern sehr beliebt.

Seit dem 27. Juni 2017 ist der Küstenabschnitt, zu dem auch der Es-Trenc-Strand gehört, ein Naturpark. Der Parc Natural Maritimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos umfasst 1441 Hektar Landfläche und 2327 Hektar Meer. Nicht nur das Betreten der Dünen ist im Naturpark verboten. So dürfen während der Badesaison, die von Mai bis Oktober geht, auch keine Hunde mitgebracht werden. Ebenfalls ist es verboten, sein Auto außerhalb der gekennzeichneten Parkplätze abzustellen.

Anfahrt:

Die meisten Strandbesucher gelangen mit dem Auto zum Es Trenc. Dafür gibt es vier Möglichkeiten: Entweder über Colònia de Sant Jordi, von wo aus man dann allerdings einen recht weiten Fußmarsch vor sich hat. Der zweite Zufahrtsweg führt an der Saline vorbei praktisch bis an den Strand. Wer vollbepackt mit Kühltruhe, Sonnenschirmen und sonstigen Strandutensilien unterwegs ist, sollte tunlichst diese Variante wählen. Über Ses Covetes gelangt man ebenfalls recht nah an den Strand, dort aber ist das Parken kompliziert(siehe unten). Über Sa Ràpita muss man ebenso wie von Colònia de Sant Jordi einen ordentlichen Strandspaziergang einplanen. Es gibt auch die Buslinie 508 (www.tib.org), die zwischen Palma und Sa Ràpita verkehrt – und in Llucmajor hält sowie nach Campos weiterfährt.

Die naturbelassene Bucht im Nordosten

Im Nordosten der Insel, in der Nähe von Capdepera, liegt die Bucht Cala Mesquida. Unmittelbar hinter dem Strand befindet sich der gleichnamige kleine Ferienort. Die Badebucht ist vom Ort und vom Parkplatz aus über eine Treppe erreichbar. Der breite Sandstrand wird von einer naturbelassenen Dünenlandschaft eingerahmt. Im Umland wechseln sich grüne Hügel und Felsenklippen miteinander ab. Die Cala Mesquida ist in der Hochsaison größtenteils mit Sonnenschirmen, Strandliegen und sogar mit bequemen Beach-Betten ausgestattet. Da die Cala Mesquida größtenteils von Familien frequentiert wird, bieten einige Hotels direkt am Strand Unterhaltungsangebote für die kleinen Gäste an. Zu den Angeboten für Strandaktivitäten zählenunter anderem Tretboote, Tauchkurse sowie Speedboat- oder Kajakfahrten. Im hinteren Abschnitt des Strandes befindet sich auch ein FKK-Bereich.

Anfahrt:

Rund sieben Kilometer von Capdepera entfernt, erreicht man die Küste auf der Straße von Artà Richtung Capdepera und folgt den Schildern "Cala Mesquida". Vom kostenlosen Parkplatz sind es nur wenige Minuten zu Fuß zum Strand.