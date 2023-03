Der Flughafen Palma de Mallorca bekommt in diesem Frühjahr eine ganz neue Direktverbindung. Erstmals wird die portugiesische Fluggesellschaft TAP Air Portugal Son Sant Joan mit Lissabon verbinden. Das gab die Airline in einer Pressemitteilung und im Rahmen einer Pressekonferenz am Mallorca-Airport bekannt. Dort hieß es, dass die Route dreimal pro Woche geflogen wird, bis zum Ende der Saison sollen auf diese Weise 45.000 Sitzplätze zur Verfügung stehen.

Für die Verantwortlichen der Tourismuspolitik auf der Insel hat diese neue Verbindung gleich zwei Vorteile. Einerseits kann der portugiesische Markt erschlossen werden, andererseits eröffnet die Verbindung auch neue Wachstumsmöglichkeiten in Südamerika. Über das TAP-Hub Lissabon werden mehr als zehn Direktverbindungen von und nach Brasilien angeboten. Das größte Land Südamerikas ist schon länger im Fokus der balearischen Landespolitik. Auf der ITB in Berlin hieß es, man wolle auch dort verstärkt Werbung für Mallorca machen.