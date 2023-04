Zu Beginn dieses Monats sind bei den Fluggesellschaften traditionell die Sommerflugpläne in Kraft getreten, so auch auf Mallorca. Das bedeutet: Von nun an gibt es wieder mehr Verbindungen von und nach Deutschland, eine engere Taktung und deutlich mehr Sitzplätze. Außerdem werden Strecken, die zwischen November und März gar nicht bedient werden, wieder ins Netz aufgenommen. Ein Überblick.

Eurowings: Die Lufthansa-Tochter Eurowings – einer der Platzhirsche am Flughafen Palma, hatte die Insel während des gesamten Winters mit zahlreichen Flughäfen in Deutschland verbunden, baut ihre Strecken jetzt aber wieder aus. Angeflogen werden im Sommer von Palma aus Berlin, Bremen, Dortmund, Dresden, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Karlsruhe/Baden, Köln/Bonn, Leipzig, Memmingen, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Saarbrücken und Stuttgart. Erstmals kommt auch der neue A321neo zum Einsatz. Der Flieger, der jüngst an „EW” ausgeliefert wurde, trägt firmenintern den Namen „Mallorca-Shuttle.”

Condor: Auch Ferienflieger Condor erwacht aus seinem „Winterschlaf”. Die neuerdings im Streifenlook daherkommende Fluggesellschaft startet nun wieder von acht deutschen Flughäfen nach Mallorca: Düsseldorf, Frankfurt am Main, Friedrichshafen, Hamburg, Leipzig, München, Stuttgart und Nürnberg. Dazu kommen Wien in Österreich und Zürich in der Schweiz. Außer aus Wien (mo, mi, fr, so) und Friedrichshafen (di, do, sa) werden täglich Verbindungen zwischen der Insel und diesen Flughäfen im deutschsprachigen Raum durchgeführt.Aber: Während der Condor-Sommerflugplan an den großen Airports wie Frankfurt oder München bereits jetzt in Kraft tritt, müssen sich Reisende an kleineren Flughäfen wie Friedrichshafen oder Nürnberg noch bis Mitte Mai gedulden, um von dort wieder direkt nach Mallorca zu fliegen.

Tuifly: Die weiß-blauen Boeing 737 des Holiday-Carriers Tuifly starten jetzt wieder von fünf Abflughäfen in Deutschland. Das größte Angebot mit mehr als 700.000 Sitzplätzen in die Sonne und zurück entfällt dabei auf den Flughafen Düsseldorf, der damit weiterhin die größte Tuifly-Station bleibt, dicht gefolgt vom Flughäfen Hannover und dann Frankfurt. Natürlich hebt TUI fly auch wieder von München und Stuttgart gen Süden ab.

Lufthansa: Deutschlands Flagcarrier ist traditionell auf Mallorca eher selten zu sehen. Die einzigen beiden Verbindungen bestehen nach Frankfurt und München mit drei beziehungsweise vier Verbindungen täglich. Erstmals im Einsatz in diesem Sommer ist auf der Strecke Palma-Frankfurt im Auftrag der Lufthansa auch die neue LH-Tochter Eurowings Discover (eigentlich als LH-Lowcost-Tochter für die Langstrecke konzipiert).

Ryanair: Europas passagierstärkste (Billig-)Airline baut ihr Streckennetz von und nach Palma kontinuierlich aus, fliegt von der Insel mittlerweile zu 85 Zielen in Europa und Nordafrika und nimmt mit dem Sommerflugplan jetzt wieder zahlreiche Destinationen ins Programm auf, die im Winter nicht angeflogen wurden. Ziele im deutschsprachigen Raum: Berlin, Bremen, Dortmund, Dresden, Düsseldorf-Weeze, Frankfurt-Hahn, Hamburg, Karlsruhe/Baden-Baden, Köln/Bonn, Memmingen, Münster, Nürnberg, Klagenfurt und Wien. Und, ganz neu in diesem Sommer: Paderborn. Ryanair ist mit Abstand auch die Airline, die von Palma aus neben dem spanischen Festland, Deutschland und Österreich die meisten anderen Ländern anfliegt: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Litauen, Luxemburg, Marokko, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Tschechien und Ungarn.

Easyjet: Easyjet feiert den Start des Sommerflugplans mit der Eröffnung seiner Saison-Basis und der bis Herbst dauernden Stationierung von sieben Maschinen am Flughafen Palma, fliegt von hier aus während der Saison 32 europäische Ziele an. Die Destinationen im deutschsprachigen Raum: Basel und Berlin. Dafür kommt man mit dem britischen Billigflieger im Sommer von Mallorca auf direktem Wege zu eher „exotischen” Zielen wie Neapel, Newcastle oder Southend.

Marabu und Sundair: Neuer Vogel am Himmel. Nach dem Kranich (Lufthansa) und dem Kondor (Condor) kommt der Marabu-Storch! Die (estnische) Condor-Schwester fliegt Palma ab diesem Sommer von Hamburg und München aus an. Die 2016 gegründete Sundair verbindet Mallorca ab Mai wieder mit Kassel, Lübeck und Dresden, ab August auch mit Berlin.