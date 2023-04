Der Saisonstart zu Ostern lockt jedes Jahr auch Trickbetrüger, Taschendiebe und Kleinkriminelle nach Mallorca, welche die Touristenansammlungen dafür nutzen, um Urlauber ums Ersparte zu bringen. Zu den wohl berüchtigtsten Trickbetrügern auf der Insel zählen die so genannten „Trileros“, auf Deutsch Hütchenspieler. Obwohl die Polizei in den vergangenen Jahren verstärkt gegen das Treiben dieser meist organisierten Banden vorgegangen ist, trifft man sie in hoch frequentierten Ferienorten wie der Playa de Palma immer noch an.

Die Masche der Hütchenspieler ist bekannt, dennoch fallen ahnungslose Touristen stets aufs Neue auf sie herein: An einer Promenade lädt ein Mann vorbeigehende Urlauber ein, an einem kleinen Wettspiel teilzunehmen, bei dem es Bargeld zu gewinnen gibt. Unter einer von drei ausgehöhlten Kartoffelhälften versteckt er eine kleine Kugel und beginnt anschließend die drei Hälften auf seinem improvisierten Spieltisch hin- und herzubewegen. Der Spieler muss gegen einen Einsatz von 10, 20 oder 50 Euro nun raten, unter welcher Kartoffelhälfte die Kugel liegt. Hat er recht, bekommt er den doppelten Einsatz als Gewinn zurück. Allerdings verliert der Spieler immer, da der Trilero die Kugel mit einem Trick stets so geschickt verschwinden lässt, dass sie nie unter der vermeintlich richtigen Kartoffelhälfte liegt. Eine wichtige Rolle spielen Komplizen, die neutrale Passanten mimen, Geld einsetzen, die Kugel richtig erraten und dann zum Schein unter Applaus ihren Gewinn erhalten. Ähnliche Nachrichten Gericht auf Mallorca fordert härtere Gangart gegen Hütchenspieler Polizisten führen an der Playa de Palma 26 Hütchenspieler ab Ebenfalls auf der Hut sollten Urlauber auf Mallorca dieser Tage vor Taschendieben sein. In vielen Fällen sprechen diese ihre Opfer an einer Promenade oder einem Sightseeing-Spot an, um nach dem Weg zu fragen oder ihnen Souvenirs zu verkaufen. Während die angesprochene Person abgelenkt ist, versucht ein in der Nähe stehender Komplize, ihr die Geldbörse aus der Tasche oder dem Rucksack zu stehlen. Aus gleichem Grund sollte man auch beim Strandbesuch höchste Vorsicht walten lassen, und Taschen und Wertgegenstände nie aus den Augen lassen. Taschendiebe nutzen auch das Gedränge in öffentlichen Transportmitteln wie Busse oder der Bahn aus, um ihren Opfern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Wer Opfer eines Diebstahls oder Trickbetruges auf Mallorca geworden ist, sollte umgehend die Polizei unter der Notrufnummer 092 kontaktieren.