Was gibt es Schöneres in den Osterferien, als in Palma de Mallorca unter der wärmenden April-Sonne shoppen zu gehen und damit die lokale Wirtschaft auf Touren zu bringen. Ob Mode, Insel-Andenken oder südländisches Essen: In einigen emblematischen Einkaufsstraßen finden sich die meisten Geschäfte, MM stellt sie vor.

Wer viel Geld ausgeben will, wird dieses in der Jaime III. auch los Avenida Jaime III. Diese Meile gilt neben dem Boulevard Borne als die feinste Adresse der Balearen-Kapitale. Hier finden sich Highend-Bekleidungs- und Schuhgeschäfte, auch das Warenhaus Corte Inglés kann besucht werden, und das sogar sonntags. Wer Glück hat, trifft dort Altkönigin Sofía in der Parfümabteilung. Restaurants und Bars sind dagegen eher dünn gesät. Am Ende der in den 40er-Jahren in die Altstadt gehauenen schnurgeraden Straße befindet sich das C&A-Warenhaus, wo man zu relativ günstigen Preisen Kleidung erstehen kann. In der Jaime II. gibt es einige schöne Traditionsgeschäfte. Fußgängerzone Jaime II. Die schmale Straße zweigt bekanntlich unweit von der Plaça Major schräg ab, hier finden sich meist kleinere Bekleidungs- oder Inselandenkenläden. Auch das ein oder andere trutschige Oma-Geschäft wie etwa das Schirmetablissement "Paraguas" lassen manch einen Touristen seelisch aufblühen. Wer auf blütenweiße Ibiza-Klamotten steht, wird an der Jaime II. in mehreren Läden fündig. In der Sindicat"Peatonal" geht es eher rustikal zu Fußgängerzone Sindicat Hier finden sich Andenken-Läden für den nicht allzu großen Geldbeutel, aber auch mehrere Apotheken und ein veritables Hutgeschäft, wo man sogar Panama "Sombreros" kaufen kann. Hinzu kommen Bäckereien, eine davon sogar mit einem gläsernen Fußboden, der einen Blick in die Arbeitsräume gewährt. Fast immer voll: die Fußgängerzone Sant Miquel Fußgängerzone Sant Miquel In der wohl bekanntesten Urlauber-"Peatonal" kann man sich unter anderem mit schicker Unterwäsche ("Intimissimi"), argentinischen Empanadas, "Desigual"-Handtaschen und Mode-Accessoires des Barcelona-Marke "Custo" eindecken. Auch Parfümgeschäfte finden sich in der Sant Miquel. Als Café sticht das Cappuccino mit dem großen Innenhof heraus. Lust auf Pizzen für die Hand? Ab zur Olmos! Fußgängerzone Olmos Wer bei Chinesen günstige Ware einkaufen will oder in einem Traditionsgeschäft etwa Duschköpfe oder Handtücher zu erstehen gedenkt, ist in der eher plebejisch daherkommenden Straße zwischen Plaça d'Espanya und Rambla richtig. Zwischendurch kann man im Lokal "Las Muns" süße Empanadas kaufen und mampfen, schräg gegenüber gibt es Pizzen. Augenfällig sind einige Druckereien, wo man echt retromäßig Kopien anfertigen lassen kann. Der Borne ist so richtig schön vornehm: Bitte sofort Aperol Spritz bestellen! Boulevard Borne und Umgebung Neben der Avenida Jaime III. finden sich hier die teuersten Geschäfte der Stadt. Bei Bulgari und in der Relojería Alemana kann man Juwelen und teure Uhren kaufen, bei Massimo Dutti, Zara und H&M kann man teils recht günstige Kleidung erwerben. In einigen Cafés mit feinem Gestühl mitten auf dem Borne kann man nach dem Einkauf mit Blick auf gleich zwei Springbrunnen (Plaça de la Reina und Plaça Joan Carles) die Seele baumeln lassen. Eher profan geht es bei McDonalds zu. Unweit von der Büste finden sich viele Geschäfte Plaça Chopin und Umgebung Rund um den Platz finden sich jede Menge kleine und teils recht teure Geschäfte. Als origineller bunter Punkt ist der Laden "Puzzles" zu erwähnen, wo man jede menge Geschicklichkeitsspiele erstehen kann. Auch Galerien gibt es hier. An der Bäckerei Santo Cristo kann man sich während der Shopping-Tour eine Ensaimada in den Mund schieben.