In der Nacht zu Sonntag, dem 16. April 2023, hat die Kreuzfahrtreederei TUI Cruises Abschied von ihrem Schiff "Mein Schiff Herz" genommen und ein letztes Mal in Palmas Hafen angelegt. Nach 12 Jahren im Dienst wird das Kreuzfahrtschiff, das im Jahr 1997 von der Meyer Werft in Papenburg gebaut und zunächst unter dem Namen "Mercury" an die amerikanische Kreuzfahrtreederei Celebrity Cruises übergeben wurde, verkauft.

Im Jahr 2011 übernahm die noch junge Kreuzfahrtgesellschaft das Schiff und benannte es damals in "Mein Schiff 2" um. Erst 2018 wurde aus der Mein Schiff 2 schließlich die Mein Schiff Herz. Das Kreuzfahrtschiff ist eines der beiden Schwesterschiffe, mit denen TUI Cruises aufgebaut wurde. Zuvor war lediglich die alte "Mein Schiff 1" im Einsatz. Viele TUI Cruises Gäste und Fans der ersten Stunde haben in den letzten sechs Monaten die Gelegenheit genutzt, sich von der Mein Schiff Herz zu verabschieden. Das Schiff wird in einer Werft umfassend renoviert, bevor es an die britische Kreuzfahrtreederei Marella Cruises übergeben und als Marella Voyager in Dienst geht. Mit 956 Kabinen für maximal 2669 Kreuzfahrtgäste war die Mein Schiff Herz das kleinste Kreuzfahrtschiff in der Mein Schiff Flotte. Die Abschiedsreise führte innerhalb von 10 Tagen von Teneriffa nach Palma de Mallorca.