Das Mega-Kreuzfahrtschiff "Symphony of the Seas" der Reederei Royal Caribbean hält seit diesem Montag wieder am Hafen von Palma de Mallorca. Der Oceanliner zählt zu einer der größten Kreuzfahrtschiffe weltweit. Mit einer Kapazität von 5518 Kreuzfahrtpassagieren, die auf 6680 aufgestockt werden kann, und 2200 Besatzungsmitgliedern wird es bis voraussichtlich November wöchentlich die Baleareninsel anlaufen. Insgesamt sind rund 30 Stopps geplant.

Die kontinuierliche Präsenz des Schiffes wird in diesem Jahr einen Zustrom von etwa 150.000 internationalen Touristen bedeuten. Die Reiseroute der Symphony of the Seas umfasst unter anderem Besuche in der französischen Stadt Marseille, den italienischen Metropolen La Spezia, Civitavecchia, Neapel und der Hauptstadt Kataloniens Barcelona.

Die "Symphony of the Seas" erinnert an ein gigantisches, schwimmendes Resort. So steht den Passagieren an Bord eine Gartenstraße unter freiem Himmel mit mehr als 12.000 Pflanzen, eine mehr als 120 Meter lange Einkaufspassage mit Bars und Restaurants sowie eine Reihe von zweistöckigen, mehr als 50 Meter hohen Loft-Suiten zur Verfügung. Außerdem gibt es einen Wasserpark, ein Auditorium mit 1400 Plätzen, ein Amphitheater im Freien, eine Eislaufbahn und zwei Kletterwände.

Trotz seiner kolossalen Ausmaße von 228.000 Tonnen und einer Länge von 262 Metern erreicht es eine Geschwindigkeit von 22 Knoten, angetrieben wird es von elektrischen Hybridmotoren.