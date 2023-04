An den Flughäfen Berlin-Brandenburg und Hamburg hat der angekündigte Warnstreik beim Sicherheitspersonal begonnen. Wer also an diesem Montag zwischen den deutschen Städten und Mallorca unterwegs ist, muss mit Flugausfällen und Verspätungen rechnen.

Bereits kurz nach der Warnstreikankündigung hatte der Flughafen mitgeteilt, dass am Montagmorgen keine Passagierflüge abheben werden. Auch einige Landungen sind von dem Streik betroffen. So wurden unter anderem die Ryanair-Flüge FR217, FR227 sowie FR263 nach Berlin gecancelt. Auch der Easyjet-Flug EJU7334 nach Hamburg ist storniert. Reisenden wird empfohlen, sich bei der Fluggesellschaft über den aktuellen Flugstatus zu informieren und sich nach Alternativen umzuschauen. Gegen 3.30 Uhr legten in Berlin und Hamburg zahlreiche Beschäftigte ihre Arbeit nieder. Zum Streik aufgerufen hatte die Gewerkschaft Verdi. Ähnliche Nachrichten Streik! An diesen drei deutschen Flughäfen fallen Mallorca-Verbindungen aus Mallorca sei dank! Dieser kleine deutsche Flughafen platzte trotz Streiks aus allen Nähten Mit dem Streik will Verdi den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Unter anderem fordert die Gewerkschaft, Überstunden besser zu entlohnen und die Zeitzuschläge am Wochenende und an Feiertagen zu erhöhen. Bereits in den vergangenen Tagen war es an mehreren deutschen Städten zu Warnstreiks gekommen. Ab Mitternacht soll der Flugverkehr wieder aufgenommen werden.