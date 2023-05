Die deutsche Fluggesellschaft Tuifly wird im Sommer des kommenden Jahres noch mehr Flüge nach Mallorca anbieten. Das geht aus einer Pressemitteilung vom Freitag hervor. Darin verspricht die Airline in der Urlaubersaison 2024 insgesamt bis zu 500 wöchentliche Flugverbindungen zu 24 Sonnenziele in Europa, Nordafrika und in die Türkei. Spitzenreiter seien dabei Mallorca, die griechischen Inseln Kreta, Rhodos und Kos gefolgt von den kanarischen Inseln Fuerteventura und Gran Canaria.

Zur Balearen-Insel heißt es konkret: "Im vergangenen Sommer hatten wir auf Mallorca mehr Buchungen als je zuvor. Mit Blick auf die weiterhin hohe Nachfrage erweitern wir das Flugangebot auch für den Sommer 2024. Zweimal täglich können Urlauberinnen und Urlauber von Düsseldorf und Hannover auf die Baleareninsel fliegen." sagt Stefan Baumert, Vorsitzender der Geschäftsführung der TUI Deutschland GmbH. Damit sei Tuifly in Hannover der größte Anbieter dieser Flugverbindung. Insgesamt starten die 23 weiß-blauen Boeing 737 wieder ab fünf deutschen Abflughäfen mit rund drei Millionen Sitzplätzen. Das größte Angebot entfällt dabei auf den Flughafen Düsseldorf mit mehr als 720.000 Sitzplätzen in die Sonne, gefolgt von Hannover und Frankfurt. Auch ab München und Stuttgart hebt TUI fly wieder Richtung Süden ab – auch nach Mallorca.