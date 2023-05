Im kommenden Monat Juni droht Mallorca erstmals in diesem Jahr besonders voll zu werden. Denn neben den üblichen deutschen, britischen, französischen und skandinavischen Urlaubern werden auch etwa 20.000 spanische Abiturienten erwartet. Hinzu kommen Rentner aus dem Imserso-Programm, Kongresstouristen und offensichtlich auch nicht wenige Heiratswillige. Sehr belebt soll Mallorca vor allem zwischen dem 10. und 30 Juni sein.

Die Abiturienten werden von zwei Unternehmen auf die Insel gebracht, nämlich Unicampus und Delem Ocio. Die Ex-Pennäler gelten als nicht weniger trink- und partyfreudig als ausländische Jungtouristen. Jede Gruppe bleibt etwa fünf Nächte, die Besucher werden in günstigen Hotels vor allem in Arenal untergebracht. Die Abiturienten kommen hauptsächlich aus Madrid, Andalusien und Valencia. Den jungen Leuten werden auf Partyarealen wie Son Fusteret Konzerte geboten.

Die spanischen Rentner aus dem Imserso-Programm kommen vor allem in Hotels an der Playa de Palma, in Palmanova, an der Playa de Muro und in Alcúdia unter. Die Kongresstouristen werden Zimmer vor allem in Boutique-Hotels in Palma belegen. Die Busunternehmer äußerten inzwischen, im Juni völlig ausgelastet zu sein. Die Situation gilt als kleiner Vorgeschmack dessen, was im Sommer erwartet wird. Dann nämlich sollen so viele Urlauber wie fast noch nie auf das Eiland kommen, es wird mit extrem vollen Stränden und Hotels gerechnet. Auch der Flughafen soll dann aus allen Nähten platzen.