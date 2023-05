Das erste Hotel der neuen Zel-Kette, die von Tennisprofi Rafael Nadal auf Mallorca ins Leben gerufen wurde, wird am 1. Juli eröffnet. Die neue Anlage, die in Kooperation mit der mallorquinischen Hotelkette Meliá entstanden ist und sich an der Südwestküste bei Palmanova befindet, soll auch über einen eigenen Beachclub der Strandbarkette "Beso Beach" verfügen.

Ähnliche Nachrichten Aperol und Gambas am Spieß: So verlief die Opening-Party in Mallorcas Puro-Beachclub Von luxuriös bis familienfreundlich: Das sind die sieben angesagtesten Beachclubs auf Mallorca Das Unternehmen eröffnete den ersten Chiringuito auf den Balearen bereits im Jahr 2012 – und zwar auf Formentera. Mittlerweile ist die Kette auch auf Ibiza, dem Festland und in Südamerika vertreten. Das Konzept des Beachclub soll dem des Niki Beach. Neben diversen Dj Sessions und Chill-Out-Musik bietet das Restaurant künftig verschiedene Gerichte der mediterranen-baskischen Küche. Die Beso-Beach-Filialen sind bekannt dafür, dass sie auch immer wieder von Prominenten besucht werden, von Naomi Campbell über Cristiano Ronaldo und Leo Messi bis hin zu Kate Moss, Mariah Carey oder Ricky Martin. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BESO BEACH FORMENTERA (@besobeach) Das neue Hotel, das im vergangenen Dezember in Madrid des Hoteliers und Milliardärs Gabriel Escarrer Jaume und Rafael Nadal vorgestellt wurde, wird 180 Zimmer haben und der Kategorie Vier-Sterne-Superior angehören. Zudem soll es über einen Spa-Bereich und ein Fitnessstudio verfügen.