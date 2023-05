Der wohl glamouröseste Strandclub auf Mallorca hat die Saison am Samstagabend mit einer rauschenden Party eingeläutet. Hunderte Gäste erschienen bei windstillem und warmem Wetter in dem blütenweißen Etablissement in Cala Estància und erfreuten sich an der schicken und coolen Highend-Atmosphäre. Zwischen 19 und 22 Uhr war es für die glücklichen Eingeladenen möglich, kostenlos so viel zu trinken und zu essen, wie man wollte.

Jedem eingeladenen Besucher wurde zum Beginn der Wow-Sause ein Freixenet-Fläschchen überreicht, das man nach Lust und Laune austrinken durfte. Danach wurden im Minutentakt die Häppchen unter die Leute gebracht: Es handelte sich um Gambas am Spieß, kugelrunde Kroketten und anderes Fingerfood, das den Hunger durchaus schnell stillte. Die Besucher konnten sich zudem an südfranzösischem Wein aus Aix-en-Provence, Aperol und anderen alkoholischen wie nicht alkoholischen Getränken laben. Der Swimmingpool des edlen Etablissements war mit gelblich-schummerigen Laternen gefüllt worden, was der ganzen Atmosphäre etwas Magisches verlieh. Dazu erklangen vor allem schnelle, aber ab und zu auch chillige Rhythmen, die von mehreren DJs abgespielt wurden. Einige Gäste ließen es sich nicht nehmen, zu vorgerückter Stunde das Tanzbein zu schwingen. Andere machten es sich auf den weißen Sitzmöbeln des Clubs bequem. Vor allem Spanier und englischsprachige Gäste fanden auf die markante Halbinsel mit dem weißen Gebäude, das früher von dem Schweden Mats Wahlström geleitet wurde, einem ehemaligen Ehemann der deutschen Schauspielerin Ursula Karven. Auch einige Deutsche kamen, darunter der allseits bekannte Sportmoderator Jörg Dahlmann. Das vorgelagerte Felsinselchen, auf dem Skelette aus der Phönizierzeit gefunden worden waren, hatte man immer fest im Blick. Der Puro-Beachclub ist im Küstenbereich von Illetes ebenfalls mit einer weiteren Dependance angesiedelt. Andere herausragende Highend-Beachclubs auf der Insel sind folgende: Da wäre erstens der Mhares-Club, der landschaftlich spektakulär unterhalb eines Abhangs und der Siedlungen Maioris und Puig de Ros liegt. Außerdem erfreut sich der Gran-Folies-Club in Cala Llamp großer Beliebtheit. Dieser befindet sich ebenfalls inmitten einer spektakulären Landschaft. Der Clou dort ist, dass das Wasser direkt hinter der Küste bereits über zehn Meter tief ist und Schnorchler deswegen bestens auf ihre Kosten kommen.