Manchmal darf es eben etwas mehr sein als ein einfacher Strandbesuch auf Mallorca. Einen ganzen Tag in einem Beachclub verbringen, ist da eine willkommene Abwechslung. Dafür muss man keine Handtücher, Decken und Sonnenschirme mitnehmen, denn die vielen Strandclubs auf Mallorca bieten viel Komfort und auch Luxus. Große, bequeme Liegen, vielseitige Speisekarten, saubere Sanitäranlagen und gepflegte Strände zum Beispiel. Oft spielen Bands oder DJs und die Einrichtungen sind in mediterranem Stil gehalten. Allerdings ist der Eintritt meistens nicht ganz günstig. Wer sich aber einmal was gönnen möchte, kann folgende Tipps der MM-Redaktion ausprobieren.

Puro Beach Clubs

Sie gehören wohl zu den bekanntesten Clubs auf Mallorca. Es gibt gleich zwei auf der Insel und beide sind unweit der Inselhauptstadt. Einer liegt westlich in Can Pastilla, der andere auf der anderen Seite in der Bucht Illetas. Die Ausstattungen in beiden Clubs sind ganz ähnlich. Die Einrichtung ist edel in Weiß, die Speisekarte bietet viele Gerichte von Meeresfrüchten bis veganen Alternativen an. Es gibt einen Pool mit großen Bali-Liegen und bei dem Club in Can Pastilla kann man eine großartige Aussicht von oben aufs Meer genießen. In Illetas hingegen können die Liegen genutzt werden, die auf den Felsen platziert sind.

Shiva Beach Club

Dieser liegt unweit von Badia Blava im Südwesten Mallorcas. Die Einrichtung ist eine Mischung aus den Stilen "Maritim" und "Bohemian", es gibt also viel Blau und viel Bast. Er ist täglich von 10.30 bis 0 Uhr geöffnet und auch am Abend ein Highlight. Denn dann wird die gesamte Anlage in sanftes, indirektes Licht getaucht und man kann ein Glas Wein mit Blick aufs Meer genießen. Und auch sonst bietet der Shiva Beach Club alle Annehmlichkeiten wie eine ausgewählte Speisekarte, Musik und Liegen in verschiedenen Größen.

Schlicht und luxuriös: Der Shiva Beach Club will auch für "normale" Gäste erschwinglich sein.

Nikki Beach Club

Den Beach Club finden Sie in Magaluf (und übrigens auch auf Ibiza) in zentraler Lage. Wie viele Strandclubs hat auch dieser einen Pool, einen Restaurant- und Bar-Bereich sowie einen Strandzugang mit Liegen und Sesseln. Geöffnet ist er täglich zwischen 11 und 19 Uhr. Wer tanzen möchte, ist im Nikki Beach Club richtig, denn dort läuft meistens laute Musik. Der Zugang zum Pool ist erst ab 18 Jahren gestattet, aber Familien mit Kindern können den Strandbereich nutzen. Übrigens gibt es einen Dresscode und der lautet "Beach Chic". Frauen dürfen Strandkleider und Sandalen tragen, Männer kommen am besten in Poloshirt und Khaki-Hosen.

So kann ein Tag im Nikki Beach Club in Magaluf auf Mallorca aussehen.

UM Beach House

Gelegen in Puerto Portals ist er ein Treffpunkt für die Reichen und Schönen. Nein, ernsthaft: Sogar Leonardo DiCaprio hat hier schon Cocktails getrunken und ist im Pool geschwommen. Wer auf seinen Spuren wandeln will, kann das täglich von 11 bis 20 Uhr tun. In der Einrichtung setzt man auf viele Naturmaterialien wie Holz und Bast, die für ein warmes Ambiente sorgen. Auch große Gruppen sind willkommen oder man kann Events in dem UM Beach Club ausrichten. Auf der Terrasse kann man mit Blick aufs Meer essen und trinken.

Mhares Beach Club

Diesen finden Sie in Puigderrós unweit von Maioris und er kommt mit allem daher, was zu einem guten Strandclub dazugehört: ein Pool, Zugang zum Strand, einfache Liegen und große Betten, ein Restaurant, Bars und vieles mehr. Wer möchte, kann auch Pakete buchen. Dann kostet ein Tag im Mhares Beach Club inklusive Handtücher, Drei-Gänge-Menü, einer Flasche Wasser und Liege für zwei Personen 130 Euro. Es gibt auch noch weitere Pakete mit mehr Extras.

Balneario Illetas

Dieser ist einer der kleineren Beachclubs, aber er besticht durch seine Lage. Denn man kann ihn einfach mit dem Bus aus Palma erreichen, es gibt aber auch Parkplätze. Man kann Abendessen, Feste feiern, aber auch einfach nur einen Kaffee oder Cocktail trinken. Das Besondere ist, dass es viele verschiedene kleine Ebenen gibt, die mal im Sand, mal auf dem Felsen und mal auf der Terrasse liegen. Allerdings gibt es auch einen entscheidenden Nachteil, denn im Balneario Illetas ist kein Pool vorhanden. Insgesamt ist der Beachclub sehr ungezwungen und hat einen schönen, kleinen Strandzugang, der ideal für Familien ist.

Im "Balneario Illetas" gibt es zwar keinen Pool, dafür aber viele schöne und gemütliche Sitzecken.

Beach Club Gran Folies

Er öffnet am Mittwoch, 10. Mai, und liegt in der Cala Llamp nahe Port Andratx. Hier kann man im Pool schwimmen und chillen und dabei aufs Meer schauen. Auch der Bar- und Restaurantbereich bietet einen spektakulären Ausblick. Den Beach Club gibt es schon seit über 20 Jahren. Er bietet auch Wellnessbehandlungen wie Massagen an. Es gibt auch eine "Premium Zone" in erster Reihe mit besonders großen Liegen oder auch Bali-Liegen. Online kann man alle Pakete einsehen und reservieren.