Die bei Urlaubern beliebte Sóller-Straßenbahn, die zwischen Sóller und dem Hafen des Orangentals verkehrt, soll nun aufgestockt werden. Die Bahngesellschaft Ferrocarril de Sóller wird dafür mehr als 1,5 Millionen Euro in die Anschaffung von Waggons investieren, um das aktuelle Angebot zu verstärken, hieß es in einer Pressemitteilung. Darüber hinaus hat das Unternehmen aufgrund der schwankenden Nachfrage in der Nebensaison eine Werbekampagne ins Leben gerufen.

Die Waggons sollen demnach aus der galicischen Stadt La Coruña kommen. Dabei handelt es sich um ausrangierte Wagen, die für den Betrieb auf der Baleareninsel nun wieder auf Vordermann gebracht werden. In einer Pressemitteilung versicherte der Präsident der Bahngesellschaft, Óscar Mayol, dass diese Investition es ermöglichen wird, die Nachfrage der Fahrgäste effizienter zu gestalten und einen qualitativ hochwertigen Service zu gewährleisten. Um der touristischen Nachfrage nachzukommen, hatte das Unternehmen bereits die Fahrten aufgestockt. Mehr Informationen zu Abfahrtszeiten und Ticketpreisen gibt es auf der offiziellen Webseite des Tren de Sóller.