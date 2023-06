Mit sechs neuen Hotels ist die israelische Kette Leonardo in diesem Frühling auf Mallorca und der Nachbarinsel Ibiza an den Start gegangen. Man habe lange und genau gesucht, um Orte zu finden, an denen Marke und Umgebung zusammenpassen, sagte Shay Raz, der Vorstandsvorsitzende des Übernachtungsunternehmens.

Auf Mallorca konzentriert sich die Kette auf die Gegend in und rund um Palmanova: Flaggschiff ist das Royal Hotel Mallorca mit 170 Zimmern, das sich oberhalb der Steilküste zwischen Palmanova und Magaluf befindet. Hinzu kommen dort zwei Herbergen mit je 89 und 230 Zimmern. Auch auf Ibiza wurden mehrere Hotels der Kette eröffnet. Verglichen mit Meliá, Barceló, Riu oder Iberostar ist die israelische Kette auf dem balearischen Markt eher ein kleinerer Player. Insgesamt gibt es auf den Inseln mehr als 445.000 Gästebetten, die sich den Prognosen zufolge im anstehenden Sommer sehr füllen dürften. Besonders erhöht hat sich die Zahl von Vier- und Fünfsterneherbergen. Neben Standard-Strandhotels werden auf den Inseln auch andere Angebote immer populärer, etwa sogenannte "Agroturismos" im Inselinnern, Boutique-Hotels in Palma und mehreren Dörfern und Superluxustempel in landschaftlich schöner Umgebung wie das "Son Bunyola" des britischen Milliardärs Richard Branson, das am Mittwoch feierlich eröffnet wird.