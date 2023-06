Nach anderthalb Jahren Vorbereitung war es am Mittwoch endlich soweit: Gemeinsam mit dem CEO der Meliá-Hotelgruppe, Gabriel Escarrer, durchschnitt Mallorcas Tennisstar Rafael Nadal das blaue Band als Symbol für die offizielle Einweihung des ersten Zel-Hotels in Palmanova. An der Veranstaltung nahmen rund 300 geladene Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft teil. Die Marke Zel ist ein gemeinsames Projekt von Nadal und Meliá. Die neue Marke repräsentiert ein Vier-Sterne-Plus-Konzept mit "mediterranem Flair", das sich in der Gestaltung und dem Design der Zimmer, Räumlichkeiten und Außenbereiche widerspiegelt.

Zu den eingeladenen Gästen zählten MM-Verlagschefin Carmen Serra (2. v.l.) und die Direktorin des zur Verlagsgruppe gehörigen Wirtschaftsmagazins "El Económico" Paula Serra. "Dieses Hotel repräsentiert für mich mein eigenes Zuhause, mein mediterranes Leben", erklärte Nadal in seiner Einweihungsrede. "Ich freue mich sehr über dieses Projekt, vor allem darüber, dass ich es gemeinsam mit Meliá und Gabriel Escarrer auf den Weg gebracht habe. Es ist ein persönliches Projekt, dem ich mit größtem Engagement gegenüberstehe, da es unser Ziel ist, mithilfe dieser Hotels die mediterrane Lebensart in die Welt zu exportieren." Nadal kündigte an, dass es sich um ein "langfristiges Projekt mit internationaler Reichweite" handelt. Ähnliche Nachrichten 180 Zimmer, Spa, Strandbar: Erstes Hotel der Rafa-Nadal-Marke Zel auf Mallorca eröffnet Gabriel Escarrer, CEO von Meliá, äußerte sich zu den langfristigen Plänen der Marke Zel: "Wir werden die Herausforderung, in vier Jahren 20 weitere Zel-Hotels zu eröffnen, mehr als meistern. Das nächste Hotel wird in der Karibik entstehen." Escarrer bedankte sich bei dem Anwalt der Familie Nadal und ehemaligen Iberostar-Mitarbeiter Fernando Martos sowie bei den Architekten und Designern des Zel-Projekts, Alvaro Sans und Adriana Sans, seiner Tochter. Ganz in weiß erschien die designierte Landesminsterpräsidentin Marga Prohens zusammen mit Palmas Bürgermeister Jaime Martínez (r.) sowie Juan Antonio Amengual (l.) und Llorenç Galmés Laut Escarrer stößt das Konzept der Marke Zel Mallorca bei den Kunden auf großes Interesse. Er war überrascht, dass man in so kurzer Zeit und an einem Ort wie Palmanova einen durchschnittlichen Zimmerpreis von 360 Euro etablieren konnte. Die Auslastung des Hotels liegt in der ersten Woche seit der Eröffnung bei 24 Prozent, mit einer stark steigenden Tendenz.