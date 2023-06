In Palmanova ist am Freitag (23.6.) das erste Hotel der Marke Zel eröffnet worden, die von der Hotelgruppe Melià in Kooperation mit Tennisstar Rafael Nadal betrieben wird. Weitere 20 Zel-Hotels sollen in den kommenden fünf Jahren in verschiedenen Ländern der Welt entstehen. In der ersten Phase will die Marke in Destinationen an der Mittelmeerküste und in Hauptstädten wie Madrid, Paris und London wachsen.

Rafael Nadal erklärte bei der Vorstellung, dass er vom ersten Moment an von dem neuen Konzept, das er zusammen mit Meliá entwickelt habe, begeistert war. "Ich vertraue darauf, dass Zel eine Geschichte des Erfolgs und des Wachstums sein wird und dass alle, die die Hotels besuchen, sich daran erfreuen werden", so Nadal. Melià-CEO Gabriel Escarrer bemerkte seinerseits: "Wir freuen uns, dass wir bei diesem Projekt endlich mit einer so persönlichen und sportlichen Ikone wie Rafa als Partner zusammenarbeiten können". Die Hotelmarke bietet ihren Gästen ein Vier-Sterne-Plus-Konzept an. Der Name Zel stammt von dem mallorquinischen Wort für Himmel, "cel", ab. "Sowohl mir als auch Escarrer gefiel der Name vom ersten Moment an", erklärte Nadal

Bei dem jetzt in Palmanova eröffneten Zel Cala Blanca handelt es sich um die gleichnamige, aber komplett modernisierte ehemalige Unterkunft der Innside-Hotelkette. Das 4-Sterne-Plus-Zel-Hotel verfügt über 180 Zimmer im mediterranen Design, eine exklusive Spa-Anlage, eine hauseigene Strandbar sowie ein Hotelrestaurant der gehobenen Klasse. Der durchschnittliche Preis für ein Doppelzimmer beträgt rund 315 Euro

Rafa Nadal verriet in einem kürzlichen Interview mit dem renommierten internationalen Reisemagazin Condé Nast Traveler, wie das Hotelprojekt mit Meliá seinen Anfang nahm. "Für mich war immer klar, dass ich auf irgendeiner Weise immer mit dem Reisen verbunden sein werde. Zel steht für Freizeit, Entspannung, Erlebnisse und Erinnerungen. Ich hatte immer schon von so etwas geträumt. Eines Tages hat Gabriel Escarrer bei einem gemeinsamen Essen das Konzept für die neue Hotelmarke auf eine Serviette gekritzelt. Das überzeugte mich sofort. Danach haben wir uns sofort an die Arbeit gemacht", so der Tennisspieler.



„Wir wollen mit den Zel-Hotels die Essenz des Mittelmeers in die ganze Welt tragen, und deshalb freue ich mich doppelt darüber. Einerseits war das Hotelgewerbe auf Mallorca, wie jeder weiß, immer eine Priorität für das Wachstum unserer Wirtschaft. Andererseits habe ich einen großen Teil meines Lebens mit Reisen und dem Leben in Hotels verbracht. Jetzt ist die Zeit gekommen, all das, was ich gelernt habe, umzusetzen", erklärte Nadal.