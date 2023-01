Das neue Hotel des mallorquinischen Tennis-Superstars Nadal soll in diesem Sommer in Palmanova unter dem Markennamen "Zel" eröffnen. Hierfür wird das Hotel Innside Cala Blanca komplett umgestaltet und umbenannt werden. Darüber hinaus sollen innerhalb von vier bis fünf Jahren 20 weitere Zel-Hotels entstehen, unter anderem in London, Paris und Madrid sowie an der Mittelmeerküste. Mit Bildern auf Instagram lässt die Hotelkette erahnen, wie das künftige Hotel auf Mallorca von innen aussehen könnte.

Die neue Hotel-Marke soll die Leidenschaft für das Leben im Freien vermitteln und den Gästen eine hochwertige Gastronomie bieten. Insofern möchte die Hotelkette ein Symbol des mediterranen Lebens sein. Nadal sagte, dass er sich von diesem neuen Konzept sofort angezogen gefühlt habe, das er gemeinsam mit dem Melià-Konzern entwickelte. "Ich bin zuversichtlich, dass Zel eine Geschichte des Erfolgs und des Wachstums sein wird. Alle, die diese Hotels besuchen, werden es sicherlich genießen." Hotelkonzern-Chef Gabriel Escarrer von Meliá (l.) freut sich auf die Zusammenarbeit mit Rafa Nadal (Foto: Melia Hotel Group) Der CEO des Meliá-Konzerns, Gabriel Escarrer, betonte, dass er sich freue, dass der Entwurf dieser einzigartigen Hotel-Marke nun Gestalt annehme. "Wir freuen uns, als Projekt-Partner mit einer Ikone des Sports wie Rafa Nadal zusammenarbeiten zu können." Bei den Zel-Hotels soll es sich um Häuser der Vier-Sterne-Superior-Kategorie handeln. Dabei soll eine neue Marktnische erschlossen werden, die nach der Corona-Pandemie einen Aufschwung erfahren hat. Ein Lebensstil der Gäste, der sich nach Sport, Wohlbefinden und Gastronomie ausrichtet, soll hier seine Erfüllung finden. Ferner sagte Escarrer über das neue Hotelprojekt in Calvia: "Das neue ZEL Cala Blanca soll das ganze Jahr über geöffnet sein und über eine hochwertige Spa-Anlage sowie über 180 Zimmer, sowie eine Strand-Bar verfügen." Erst im Dezember bestätigte Nadal, dass er in Zukunft auch unter die Hoteliers gehen wolle. Beim Bekanntwerden der neuen Zusammenarbeit mit der Hotel-Kette Meliá sagte er: "Als Spanier, Mallorquiner und Weltenbummler ist die Einführung unserer Hotelmarke ein Projekt, das ich schon lange im Kopf hatte." Auch sonst ist der Tennisspieler aus Manacor seit 2022 unternehmerisch aktiv. Im November brachte der 36-Jährige zwei Parfums der Luxusmarke Henry Jacques auf den Markt, die "Rafael Nadal 1" und "Rafael Nadal 2" heißen und von den Gerüchen Mallorcas und des Mittelmeers inspiriert sind.