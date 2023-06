Die international tätige Fahrdienstvermittlungsagentur Uber hat angekündigt, ihr bereits in den USA und England erprobtes Angebot im Bereich des maritimen Personentransports schon bald in Urlaubsregionen am Mittelmeer auszuweiten. Den Anfang macht sie auf der griechischen Ferieninsel Mykonos. Bei Erfolg des Projekts plant Uber, seinen Boot-Taxi-Service auch in anderen Regionen wie beispielsweise Mallorca anzubieten.

Die Nutzung des Uber-Boat-Dienstes funktioniert ähnlich wie bei den herkömmlichen Fahrdiensten auf der Straße. Kunden können über die Uber-App ein Boot in ihrer Nähe suchen und buchen. Die App zeigt Informationen über den Standort des nächstgelegenen Bootes, die geschätzte Ankunftszeit und den Preis an, sodass die Nutzer ihre Reise entsprechend planen können. Auf Mykonos hat Uber bereits begonnen, Kooperationen mit lokalen Charterfirmen und Bootsbesitzern einzugehen, um eine Flotte für den maritimen Personentransport aufzubauen. Die Skipper der Boote werden für den Taxi-Dienst entsprechend geschult, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Dieses neue Angebot von Uber auf dem Wasser bietet nach Angaben des Unternehmens zahlreiche Vorteile. Zum einen ermöglicht es den Fahrgästen eine alternative und umweltfreundliche Transportmöglichkeit in touristischen Küstenregionen. Darüber hinaus eröffnet es neue Perspektiven für die lokale Tourismusbranche, indem es den Zugang zu beliebten Sehenswürdigkeiten und Ausflugszielen entlang des Wassers erleichtert. Anabel Diaz, Vizepräsidentin von Uber für Europa, äußerte sich zu diesem Schritt des Unternehmens: "Wir erwarten, dass der Tourismus in Europa diesen Sommer Rekordzahlen erreichen wird. Deshalb führen wir Uber-Dienste an mehreren europäischen Urlaubszielen ein, angefangen bei Uber Boat, einem spektakulären neuen Erlebnis, das Mykonos zu etwas ganz Besonderem macht, über neue Dienste auf Inseln wie Mallorca und Teneriffa bis hin zu Uber Reserve, mit dem Nutzer Reisen bis zu 90 Tage im Voraus buchen können."