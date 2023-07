Tschüss Eurowings! Wie das Aviation-Portal Aerotelegraph berichtet, will die Lufthansa-Tochter Eurowings Discover das Wort "Eurowings" aus dem Markennamen streichen und in Zukunft nur noch als Discover Airlines abheben. Ende Juni habe das Unternehmen eine neue Marke im Handelsregister eintragen lassen. Diese heißt schlicht discover airlines, geschrieben in Kleinbuchstaben. Die Lufthansa-Tochter hatte zuvor schon mehrfach angedeutet, in diesem Jahr den Namen von Eurowings Discover ändern zu wollen.

Der Name Eurowings Discover für den neuen Ferienflieger der Lufthansa-Gruppe, so berichtet Aerotelegraph, war 2021 aus der Not geboren worden. Geplant sei das ursprünglich nicht gewesen. Doch der deutsche Staat hatte den Konzern wegen der Corona-Pandemie zuvor mit Milliarden gestützt. Eine neue Airline auf den Markt zu bringen sei damals unmöglich gewesen, alleine im Hinblick auf die Milliarden der Steuerzahler, mit denen Lufthansa damals unterstützt wurde. Geplant ist nun neben einer Umbenennung auch ein neues Corporate Design. Das Eurowings-Lila soll einem Bericht des Handelsblatts zufolge einem sanften Blauton weichen. Unbekannt ist, ob die Flugzeuge komplett umlackiert werden oder ob es nur kleinere optische Änderungen geben wird. Discover gilt als Low-Cost-Airline für die Langstrecke im Lufthansa-Netzwerk, fliegt unter anderem nach Namibia, in die USA und die Karibik, aber auch nach Mallorca, unter anderem von Frankfurt aus. Die eigentliche Fluggesellschaft Eurowings, ebenfalls eine Lufthansa-Tochter, bedient Mallorca hingegen von fast allen deutschen Airports aus und bleibt natürlich in ihrer jetzigen Form am Markt.