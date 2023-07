Die europäische Organisation für die Sicherheit der Luftfahrt, Eurocontrol, hat am Freitag vor möglichen Streiks der Fluglotsen in diesem Sommer gewarnt. Damit wären auch Flüge zwischen Deutschland und Mallorca sowie Großbritannien und Skandinavien betroffen.

In einer Pressemitteilung erklärte Eurocontrol, dass die Gewerkschaft, die die Beschäftigten an den Drehkreuzen vertritt, bereits vor solchen Streiks gewarnt habe, die in den nächsten sechs Monaten stattfinden könnten. Diese "Vorwarnung", wie Eurocontrol sie nannte, kommt zu Beginn der Sommerferien in vielen europäischen Ländern und während der Hochsaison. Um ein mögliches Flugchaos im letzten Moment abzuwenden, werden die Verhandlungen mit den Arbeitnehmern nun aufgenommen.

Am Flughafen Son Sant Joan in Palma werden an diesem Wochenende allein von Freitag bis Sonntag 2948 Maschinen abgefertigt. Das bedeutet, dass in diesen drei Tagen mehr als 530.000 Passagiere das Terminalgebäude passieren werden.

Die drohende Arbeitsniederlegung von Eurocontrol würde zu den bereits bestehenden Störungen des Flugverkehrs in Europa hinzukommen, wie zum Beispiel die Generalstreiks in Frankreich. Seit Monaten kommt es daher immer wieder zu Flugausfällen und Verspätungen.