Auf Ibiza, der Nachbarinsel von Mallorca, haben Aktivisten der Umweltorganisationen Futuro Vegetal und Extinction Rebellion einen Luxus-Beachclub im Rahmen einer Protestaktion gestürmt. Dabei soll es sich um den Club "Blue Marlin" an der Cala Jondal handeln. Während der Protestaktion trugen die Demonstranten Transparente mit der Aufschrift "Private Jets und Mega-Yachten = Klima- und Energie-Ungerechtigkeit", "Ihr konsumiert, andere leiden" und "Euer Luxus, unsere Klimakrise". Die Aktion ist Teil der Kampagne "Jets and yachts, the party's over", (Jets und Yachts, die Party ist vorbei) zu der die Plattform "Eivissa es rebel-la" aufgerufen hatte, die sich aus verschiedenen lokalen Klimaorganisationen zusammensetzt.

Die Aktivisten fordern aufgrund des Klimawandels unter anderem die Nutzung von Luxusyachten und Privatjets zu verbieten. "Es kann nicht sein, dass der ungezügelte Lebensstil einer Minderheit dem Rest der Bevölkerung ein Klimachaos auferlegt", so die Organisation. Die Aktivisten wurden teilweise von Sicherheitspersonal aus dem Luxus-Beachclub getragen. Zuvor hatten Anhänger von Futuro Vegetal am Montag bereits vor der Diskothek Pacha demonstriert. Im Laufe der Woche sind auf Ibiza noch weitere Protestaktionen geplant.