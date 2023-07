Die Unzuverlässigkeit der neuen Fluggesellschaft Marabu hat einem Bayern den Sommerurlaub auf Mallorca offenbar völlig verhagelt. Die Bild-Zeitung meldete, dass schon am Abflugtag in München alles begonnen habe, schief zu gehen. Der Flug von Toni S. aus Petersaurach samt Frau und zwei Töchtern hatte dem Bericht zufolge 24 Stunden Verspätung. Deswegen hätten sich die Urlauber, die eine Pauschalreise bei Alltours gebucht hatten, in ein Hotel einmieten müssen.

Doch damit nicht genug: Am nächsten Tag checkten die vier endlich ein, gaben ihre Koffer ab und warteten weitere vier Stunden. Doch als sie am Gate die Bordkarten vorzeigten, erfuhren sie laut Bild-Zeitung, dass sie gar nicht mifliegen dürfen. "Ich dachte, ich höre nicht richtig: Die Bordkarten waren nicht gültig", wurde Toni S. zitiert. Es hieß, die Familie stünde nicht auf der Buchungsliste. "Die Maschine flog ohne uns ab. Mit unseren Koffern!" Von Alltours bekam die Familie inzwischen Schadenersatz für die entgangenen Ferien. Marabu ist ein Schwesterunternehmen des seit Jahrzehnten aktiven Mallorca-Fliegers Condor. Die Airline verbindet München mit der Insel. Zunächst war die Airline nur mit einem eigenen Flugzeug geflogen, andere wurden im sogenannten Wet-Leasing-Verfahren eingesetzt. Es kam immer wieder zu teils sehr langen Verspätungen. Inzwischen steht der Fluggesellschaft ein zweiter Jet zur Verfügung.