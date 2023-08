Die vor allem bei Urlaubern beliebte Fußgängerbrücke in Port d'Alcúdia, im Norden von Mallorca, soll erneuert werden. Dazu wird das Wahrzeichen des Küstenortes allerdings zunächst komplett abgebaut. Die balearische Hafenbehörde hatte den Auftrag für die Renovierung des Stegs an das Bauunternehmen "Amer e Hijos" für 296.642 Euro vergeben. Seit 1997 befindet sich das Bauwerk an der Hafenpromenade.

Von der Fußgängerbrücke hat der Besucher einen Panoramablick über die gesamte Bucht von Alcúdia. Der Umbau soll voraussichtlich nach Ende der laufenden Tourismussaison im Rahmen einer großen Hafenrenovierung beginnen. Die Arbeiten beschränken sich daher nicht nur auf die Erneuerung des Bauwerks, sondern umfassen auch eine komplette Sanierung der Umgebung und des Gehwegs. Die Fußgängerbrücke über den Eingang des Yachthafens von Alcudiamar wird nicht die einzige Konstruktion sein, das von den von der Hafenbehörde geplanten Arbeiten betroffen ist. Die bestehende Pergola in der Mitte der Promenade und ein Fußgängersteg am Ende des Uferweges werden ebenfalls Instandhaltungsarbeiten unterzogen. Das Projekt für die Neugestaltung der Strandpromenade von Port d'Alcúdia und den Bau der Gehwege wurde 1997 von Batlleiroig Arquitectura entworfen, um die Nutzung des Gebiets durch Fußgänger zu fördern. Alcúdia ist vor allem für seine Strände bekannt. Zu einem der beliebtesten zählt die Playa de Muro, die schon von mehreren Reiseportalen zur schönsten Bucht Spaniens ausgezeichnet wurde. Auch die historische Altstadt lockt jährlich zahlreiche Besucher an.