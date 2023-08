Die britische Tageszeitung "The Times" befasst sich in einem aktuellen Special mit spanischen Hotels. In einem Artikel präsentiert das Blatt das "geheime Spanien" – vom "stilvollen Haus an der Costa Blanca" über ein "stylisches Retreat bei Cádiz" bis hin zum "Hideaway auf Ibiza", die die Reiseredakteure der Zeitung schreiben. Und: Auch ein Hotel auf Mallorca hat es in die Rangliste geschafft!

Es handelt sich dabei um das Zafiro-Hotel Can Ribera in Muro. Die "Times" schreibt dazu: "Fünf Meilen landeinwärts vom beliebten Alcúdia gelegen, ist dieses renovierte Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert jetzt ein rosafarbener Vier-Sterne-Rückzugsort im Zentrum des verschlafenen Dorfs Muro. Das sorgfältig restaurierte Hotel, das einst einem einheimischen Musiker gehörte, verfügt über 21 Zimmer und Suiten, alle in beruhigenden Erdtönen gehalten und mit eleganten Fenstertüren versehen.

Der Pool und der Whirlpool auf dem Dach bieten einen Blick über die benachbarten Dächer und auf das Tramuntana-Gebirge. Am Abend lädt das Restaurant Can Ribera by Meel, das mallorquinische Zutaten mit einem modernen Touch versieht, in den Innenhof ein."

Neben dem Can Ribera haben es auch andere Häuser auf den Balearen in das Ranking geschafft. Auf Ibiza empfehlen die "Times"-Redakteure das Cas Gasi, ein in einem Gebäude aus dem 19. Jahrhundert untergebrachtes Landhotel bei Can Escandell. Auf Menorca wird das Vestige Son Vell südlich von Ciutadella empfohlen.