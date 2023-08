Kaum ist der Sommerurlaub vorbei, planen viele Mallorca-Liebhaber schon den nächsten Urlaub auf ihrer Lieblingsinsel. Wer von Nordrhein-Westfalen aus abreist, den könnte diese Neuigkeit erfreuen. Denn die neue Airline Leav Aviation stockt ihr Angebot auf. Seit Mai dieses Jahres fliegt sie bereits zwischen dem Flughafen Köln/Bonn und Palma de Mallorca. "Wir sind den Sommer über, wenn auch mit reduziertem Umfang, durchgeflogen, und stocken jetzt zu den Herbstferien die Kapazität nochmal auf", so Johannes Klinsmann aus der Führungsriege von Leav. Die Route wird ab dem 29. September 2023 auf zwei wöchentliche Flüge, jeweils an Montagen und Freitagen, aufgestockt. Nach aktuellem Stand wird dieses Angebot erst einmal nur bis Ende Oktober 2023 befristet sein, meldete das Portal Aviation Direct am Freitagmorgen.

Die Tickets sind auf dem Onlineportal der deutschen Fluggesellschaft jetzt schon buchbar. Das neue Angebot kommt passend zu den Herbstferien in NRW, die vom 02. bis 14. Oktober angesetzt sind. Ein Preisbeispiel: Vom 2. bis 13. Oktober bezahlt ein Erwachsener im günstigsten Tarif 399,98 Euro für Hin- und Rückflug. Insgesamt kann man zwischen drei Tarifen wählen. "Leav Naked" nennt sich der Basistarif und beinhaltet ein kleines Handgepäck bis zu fünf Kilogramm. "Leav Dressed" kommt inklusive eines Aufgabegepäcks von 20 Kilo daher, zwei Handgepäckstücken und bietet flexible Umbuchungsmöglichkeiten.

Der teuerste Tarif ist "Leav Splendid", unter anderem mit einem 32-Kilo-Koffer zum Aufgeben, zweimal Handgepäck, Sitzplatzreservierung und mehr Beinfreiheit. Auch Kinder und Tiere an Bord sind laut des Internetauftritts der Airline kein Problem. Das Gleiche gilt für barrierefreies Reisen. Aktuell hat die Airline zwei Airbus A320, diese bieten jeweils Platz für 180 Passagiere. Gegründet wurde die Fluggesellschaft im Jahr 2020 und im Mai 2022 wurde dann der Flugbetrieb aufgenommen. Die Gründungsmitglieder haben allesamt langjährige Erfahrung und kommen unter anderem von Germania und Easyjet. Im vergangenen Sommer war Leav schon für TUIfly im Einsatz.

Darüber hinaus fliegt Leav von Köln/Bonn auch einige Ziele in Griechenland an. Unter anderem geht es nach Kos, Rhodos und Heraklion. Auch die Airline Eurowings wird ihr Mallorca-Angebot ausweiten. Erst vor wenigen Tagen hatte Airline-Manager Jens Bischof verkündet: "Mallorca ist nach wie vor unsere Top-Destination im europäischen Ausland, hier stieg die Zahl der Vorbuchungen um fast ein Drittel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum". Grund genug für Bischof und Eurowings, das Kontingent an wöchentlichen Flugverbindungen nach Palma in den Herbstferien zwischen Anfang Oktober und Anfang November um 50 weitere Flüge aufzustocken.

Derzeit fliegt Eurowings die Mittelmeerinsel rund 400 Mal pro Woche aus 22 deutschen Städten an. Ab dem Winterflugplan will die Gesellschaft zudem im Gegensatz zum Vorjahr weiterhin Direktflüge von den Flughäfen Nürnberg und Hannover anbieten, wo jeweils ein Flugzeug fest stationiert wird. In Hannover, dem Heimatflughafen des Konkurrenten Tuifly, plant Eurowings zudem mit einem zweiten Flugzeug im Sommer 2024 ein Angebot von rund 400.000 Plätzen zu verschiedenen Urlaubszielen am Mittelmeer.