Der Monat September auf Mallorca wird nach Prognosen von Reiseveranstaltern, Fluggesellschaften, Transportunternehmen, Unterkunftsanbietern und Incoming-Reisebüros alle bisherigen Rekorde im neunten Monat des Jahres übertreffen. Nach Angaben des Flughafenbetreibers Aena sollen im kommenden Monat rund vier Millionen Passagiere an Palmas Airport Son Sant Joan abgefertigt werden. Das entspricht 4,3 Prozent mehr als im Vor-Corona-Jahr 2019.

Laut deutschen und britischen Reiseveranstaltern gelten dabei die Playa de Palma, die Playa de Muro, Cala Millor und die Gegend rund um Palmanova und Magaluf als die bei Touristen gefragtesten Urlaubsdestinationen. Rafael Roig, Präsident des Verbandes der balearischen Transportunternehmen (FEBT) rechnet mit einem umsatzstarken Monat: "Es wird ein optimaler Monat für die Entwicklung der touristischen Buchungen, der Flugplanung, der Veranstaltungen und Kongresse sowie für die Tätigkeit der Reiseveranstalter selbst sein", sagte Roig gegenüber der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".

Roig, wie auch die übrigen Vertreter der Fremdenverkehrsämter, rechnen damit, dass auch der Last-Minute-Verkauf entscheidend sein wird. Allerdings hinge dies vor allem vom Wetter ab. Nichtsdestotrotz rechnen die Hoteliers der Insel mit einem Anstieg der Einnahmen um etwa 30 Prozent.

Der Monat September gilt als wichtiger Monat für die Tourismusbranche auf den Balearen. Experten gehen derzeit von einer Hotelbelegung von rund 80 Prozent aus. Die Preise für Pauschalreisen liegen derzeit bei etwa 1300 Euro pro Woche für Halbpension in einem Vier-Sterne-Hotel. In Palmas Fünf-Sterne- und Boutique-Hotels liegen die durchschnittlichen Preise zwischen 300 und 1200 Euro pro Nacht. Laut aktuellen Auswertungen kommen die meisten Urlauber aus Deutschland, gefolgt von Frankreich, Italien und den Benelux-Ländern. Die hohe Bettenbelegung im September ist auch mit diversen Kongressen zu erklären, die dann in Palma stattfinden.