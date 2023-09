Weniger als einen Monat vor dem Ende des Sommers wird Mallorca wieder zum bevorzugten Reiseziel für Reisende, die einen erholsamen Urlaub mit sportlichen Aktivitäten verbinden möchten. Zu diesem Schluss kommt das Ferienhausportal Holidu, das im Rahmen einer Studie die beliebtesten sportlichen Aktivitäten auf der Insel analysiert hat. Die Analyse der Google-Suchanfragen und die Bewertung der Popularität anhand der durchschnittlichen monatlichen Suchanfragen zeigt, dass die Top 5 der meistgesuchten Sportarten auf Mallorca folgende sind:



1. Golf: Unter den Mallorca-Sportarten steht Golf mit 4.740 Suchanfragen pro Monat im Internet an der Spitze. Das ist kein Zufall, denn die Insel ist bekannt für ihre erstklassigen Golfplätze und war auch schon Austragungsort für internationale Veranstaltungen wie den Mallorca Ladies Golf Open oder de European Challenge Tour Grand Final. Turniere, die sowohl Amateure als auch Profis anziehen und den Ruf der Insel als hervorragendes Golfurlaubsparadies festigen.

2. Tauchen: Innerhalb des vielfältigen Sportangebots auf Mallorca glänzt Tauchen mit 3.210 monatlichen Suchanfragen. Das kristallklare Wasser rund um die Insel bietet eine außergewöhnliche Gelegenheit, in den Reichtum der Unterwasserwelt einzutauchen. In den letzten Jahren hat sich Mallorca zu einem Paradies für Liebhaber der Unterwasserwelt entwickelt. Von entspanntem Schnorcheln bis hin zu professionellem Tauchschein sind Reisenden hier kaum Grenzen gesetzt. Die Schönheit der Unterwasserwelt ist auf Mallorca mit Sicherheit eine Hauptattraktion!

3. Tennis: Unter den vielfältigen Sportarten, die auf Mallorca angeboten werden, nimmt Tennis mit insgesamt 1.730 monatlichen Suchanfragen den dritten Platz ein. Der Tennissport auf der Insel kann nicht erwähnt werden, ohne auf Rafael Nadal zu verweisen – eine Ikone des internationalen Tennissports, der viele inspiriert hat und Mallorca zu einem perfekten Ziel für Tennisstunden während des Urlaubs macht. Außerdem werden auf der Insel jährlich die Mallorca Championships ausgetragen, was dem Sport auf der Insel eine zusätzliche Attraktion verleiht und Spieler und Fans gleichermaßen anzieht.

4. Yoga: Im Zusammenhang mit einem erholsamen Urlaub in der Natur Mallorcas steht Yoga mit 1.250 monatlichen Suchanfragen auf Google an erster Stelle. Diese Praxis, die das Wohlbefinden und die Entspannung fördert, hat sich auf der Insel durchgesetzt und zieht all diejenigen an, die auf der Suche nach Ausgeglichenheit und Gelassenheit während ihrer freien Tage sind. Reisende aus aller Welt wählen Mallorca, um in diese Praxis einzutauchen und ihr Wohlbefinden zu verbessern.

5. Radfahren: In der lebendigen, mallorquinischen Sportszene hat der Radsport mit 790 monatlichen Suchanfragen an Popularität gewonnen. Ob man nun mit der Familie an der Mittelmeerküste entlang radelt oder im Urlaub an Wettkämpfen teilnimmt – Mallorca ist das ideale Reiseziel. Die Insel ist auch Austragungsort der Veranstaltung Mallorca 312, die Radfahrer aus der ganzen Welt zusammenbringt, um Routen mit atemberaubenden Landschaften zu erkunden.

Gäste aus aller Welt

Was die internationalen Gäste anbelangt, so bereitet sich Mallorca im September auf den Empfang von Reisenden aus der ganzen Welt vor. Nach Angaben von Holidu kommen 69 Prozent der Buchungen für die kommenden Monate aus Spanien, was einmal mehr den Trend im eigenen Land zu reisen bestätigt. Es folgen jedoch auch Deutschland mit 15 Prozent, Österreich mit 8 Prozent und schließlich Portugal und das Vereinigte Königreich mit jeweils 7 Prozent der Buchungen.