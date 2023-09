Die Hochsaison endet: Auf der größten Lieblingsinsel der Deutschen kehrt ab Mitte September langsam wieder mehr Ruhe ein. Wenn auch in den letzten Regionen die Kids wieder zur Schule gehen, verändert sich die Stimmung auf Mallorca. Statt Sonnenhungrigen kommen nun vermehrt Aktivreisende an. Warum gerade der Herbst eine Top-Reisezeit für Mallorca darstellt, hat nun das Vermietportal Fincallorca aufgelistet.

1. Mildes Klima genießen

Im Hochsommer herrschen, wie überall im Süden, teils regelrechte Hitzephasen. Im Herbst hingegen sinkt das Thermometer leicht. So genießen Urlauberinnen und Urlauber im September und Oktober etwa 20 bis 27 Grad. Entsprechend geht es nicht nur in die nächste kühle Bucht, sondern auch raus, um die Insel zu erkunden. Wer anschließend Baden geht, freut sich über das noch über 20 Grad warme Mittelmeer.

2. Bei weniger Trubel besser entspannen

Mit dem Sommer endet auch die high season – entsprechend zählt der Herbst schon zur Nebensaison. Denn nun kommen deutlich weniger Gäste jeden Tag am Flughafen Palma an. An den Top Sightseeing- Punkten, aber auch an den Stränden, geht es dann deutlich ruhiger zu. Mit etwas Glück sonnen sich Reisende dann an nahezu menschenleeren Stränden oder schlendern gemütlich durch die Altstadt Palmas.

3. Von günstigeren Preisen profitieren

Da im Herbst weniger Menschen auf die Insel kommen, sinkt die Nachfrage – und damit oftmals die Preise. Flug, Mietwagen, Unterkunft: all das belastet die Urlaubskasse dann deutlich weniger als in den Sommermonaten von Juni bis August.

4. Wandern bei angenehmen Temperaturen

Der Herbst und der kleine Indian Summer gelten als idealer Zeitpunkt für wunderschöne Spaziergänge durch die Natur auf Mallorca. Die vielen Bäume färben ihre Blätter in sanfte Gelb- und Rottöne. Ein Ausflug entlang der Strände empfiehlt sich genauso wie gemütliche Wanderungen durch die Weinberge. Einer der Lieblingsorte von Berg-Fans ist das Tramuntana-Gebirge im Nordwesten mit zahlreichen Wanderwegen.

5. Per Rad unbeschwert über die Insel sauen

Bereits seit vielen Jahren ist Mallorca ein beliebtes Reiseziel für Radsportler. Immer mehr Urlauberinnen und Urlauber erkunden die Baleareninsel auf dem Trekking- und E-Bike oder auch rasant mit dem Rennrad. Das mediterrane Klima, die fahrrad-freundliche Infrastruktur und die abwechslungsreiche Landschaft machen die Baleareninsel zu einem Hotspot für Radler – insbesondere im Herbst.

6. Mallorquinischen Wein testen

Mit September starten die mallorquinischen Winzer traditionell mit der Weinlese. Weinliebhaber begeben sich zur Zeit der Lese auf die lohnenswerte Tour durch Weinbau-Dörfer. Neben den größeren Orten Binissalem und Consell lohnt ein Abstecher nach Santa Maria del Camí, Sencelles und Santa Eugenia. Insgesamt 14 Güter bieten hier eine Verköstigung der edlen Tropfen an.

7. Hole-in-one mit Meerblick

Zum Putten nach Mallorca: Insgesamt stehen 24 gut bespielbare Plätze für Anfänger als auch für erfahrene Golfer quer über die Insel verteilt zur Auswahl. Viele der mallorquinischen Golfanlagen liegen landschaftlich besonders schön und bieten vom Green aus einen paradiesischen Meerblick.