Eines der schönsten Küstendörfer Europas befindet sich auf Mallorca, und zwar im nordwestlichen Tramuntana-Gebirge. Laut einer Umfrage der Flug- und Hotelsuchmaschine "Jetcost" handelt es sich dabei um den Ort Sóller mit seinem Hafen Port de Sóller. Das Dorf selbst ist aufgrund seiner Nähe zur Serra de Tramuntana und zum Mittelmeer vor allem bei Wanderern und Ausflüglern beliebt. Auch die authentische Holzbahn "Roter Blitz", der Sóller-Zug, ist ein charakteristisches Merkmal des Kleinods.



Neben Zitrusfrüchten wie Orangen, Zitronen und Apfelsinen spielte in Sóller lange auch die Textilindustrie eine wichtige Rolle. Bis zum 18. Jahrhundert war der Ort vor allem für seine Seidenproduktion bekannt. Im Dorfkern herrscht insbesondere auf der Einkaufsstraße Carrer de la Luna das ganze Jahr über reges Treiben. Ebenda reihen sich Cafés, Bistros, Geschäfte, Ateliers und Boutiquen aneinander. Jeden Samstag findet ein Wochenmarkt statt. Dort können Besucher und Einheimische lokale Produkte erwerben. Dazu lädt die imposante Kathedrale Parroquia de Sant Bartomeu zu Besichtigungen und Selfies ein.

Nur wenige Meter davon entfernt fährt der Sóller-Zug entweder in Richtung Inselhauptstadt Palma oder zum nahegelegenen Hafen ab. Der nur wenige Kilometer entfernte Port de Sóller lockt ebenfalls unzählige Besucher an. Dort befinden sich ein kleiner Strand sowie Restaurants und Lokale. Vom Hafen aus führen auch Wanderrouten ins Gebirge oder Fähren an die etwa eine Stunde entfernten Buchten Sa Calobra und Cala Tuent.

Unter den 13 beliebstesten Orten Europas

Neben Sóller landeten weitere Orte Spaniens in dem Ranking. Zu den 13 beliebtesten Urlaubsorten zählen auch Cadaqués in Katalonien, Combarro in Galicien, Tarifa in Andalusien und Moraira in Valencia.