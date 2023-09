Nach Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Köln und Stuttgart bietet der Mallorca-Flieger Eurowings die Gepäckabgabe am Vorabend jetzt auch am Flughafen Dortmund an: Ab Freitag, 29. September können Reisende ihr Gepäck für alle Eurowings-Flüge ab Dortmund bereits am Vortag zwischen 18 und 20 Uhr gegen eine Servicegebühr von fünf Euro am Check-in-Schalter aufgeben. Der Service gilt für alle Flüge am Folgetag bis 12 Uhr.

Mehr Mallorca-Flüge während der Herbstferien Außerdem wird Eurowings das Angebot an Mallorca-Flügen von Deutschland über die Herbstferien ab Anfang Oktober um weitere 50 Flüge pro Woche aufstocken. Derzeit fliegt Eurowings die Mittelmeerinsel rund 400 Mal pro Woche aus 22 deutschen Städten an. Wermutstropfen: Die Ticketpreise steigen aufgrund der hohen Nachfrage extrem an. Unter 300 Euro sind kaum noch Flüge auf die Insel erhältlich. Die gute Nachricht: Ab dem Winterflugplan will Eurowings im Gegensatz zum Vorjahr weiterhin Direktflüge von den Flughäfen Nürnberg und Hannover anbieten, wo jeweils ein Flugzeug fest stationiert wird. In Hannover, dem Heimatflughafen des Konkurrenten Tuifly, plant Eurowings zudem mit einem zweiten Flugzeug im Sommer 2024 ein Angebot von rund 400.000 Plätzen zu verschiedenen Urlaubszielen am Mittelmeer.