Warum nicht einmal eine Kreuzfahrt auf einem Schiff unternehmen und die Insel dabei von einer anderen Seite kennenlernen, anstatt wie jedes Jahr im Pauschalurlaub am Strand von Mallorca in der Sonne zu liegen? Wer die Balearen mal anders besichtigen, es sich dabei richtig gut gehenlassen und dabei auch Abstecher in andere traumhafte Mittelmeer-Destinationen machen möchte, sollte spätestens jetzt genug gute Gründe dafür vorfinden….denn luxuriöse Anreize im Spa- und Wellness-Bereich gibt es beispielsweise bei der Flotte von TUI.

Der deutsche Touristikkonzern wurde in diesem Jahr nämlich zum sechsten Mal in Folge für seine "Mein Schiff"-Flotte mit dem "World's Best Cruise Spa" Award ausgezeichnet. In der Kategorie setze sich die "Mein Schiff"- Flotte gegen sechs andere Reedereien durch. Carolin Bauer, Head of On-Board Commerce Management, sagte: "Der Dank geht an das gesamten SPA & Sport-Team an Land und besonders an Bord, wo jeden Tag der bestmögliche Service geboten wird."

Ein luxuriöser Spa- und Saunabereich an Bord lässt bei den Passagieren in den kälteren Monaten keine Wünsche offen. (Foto: TUI)

Noch mehr Entspannung und Genuss wird den Passagieren bald der der achte Neubau bereiten, der derzeit in der italienischen Fincantieri-Werft entsteht. Der großzügige SPA- und Wellnessbereich bietet mit seiner Lage auf einem höheren Deck, noch mehr Wohlfühlmomente: In der Horizontsauna, im Dampfbad und einer Kräuter- und einer Salzsauna sowie dem neuen Ruhebereich mit Blick über das Meer, ergänzt durch einen gewohnt großzügigen Terrassenbereich, können die Gäste auf höchstem Niveau entspannen. Ein weiteres Highlight ist die exklusive Fass-Sauna ganz oben auf einem Außendeck gelegen. Sie bietet perfekte Entspannung bei traumhaften Aussichten.

Auf der Insel selbst sind die großen Kreuzfahrtschiffe, die im Hafen der Inselhauptstadt anlegen, seit Jahren ein Streitthema. Zum einen bringen sie tausende Urlauber auf die Insel, zum anderen haben sie eine schlechte Ökobilanz. In diesem und nächsten Jahr dürfen maximal nur noch drei Kreuzfahrtschiffe pro Tag in Palma anlegen – ohne Ausnahmen.