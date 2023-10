In einem der liebsten Ferienorte deutscher Touristen auf Mallorca, Peguera, hängt zwischen Taxifahrern und Hoteliers der Haussegen schief. Der Grund dafür ist, dass nach Angaben des für die Gegend zuständigen Hotelverbandschefs Antoni Mayol die Betreiber mehrerer Häuser immer wieder Schwierigkeiten, Taxis für Kunden zu reservieren. Er warf dem Unternehmen "Radio Taxi Calvià" vor, die Telefonleitungen blockiert zu halten. Bei den Herbergen handelt es sich um das Hotel Morlans, das Morlans Garden und das Morlans Suites.

Antoni Mayol beklagte gegenüber der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora", dass der Konflikt schon einige Jahre schwele. Man habe sich immer wieder darüber beschwert, dass es einfach zu wenig Taxifahrer und -lizenzen gebe. Außerdem habe man festgestellt, dass die Chauffeure lieber von anderen Orten der Gemeinde Calvià zum Flughafen fahren würden als von Peguera aus.

Nach einem Bericht in der "Ultima-Hora"-Beilage "El Económico" am 15. September zu dem Thema hätten sich die Probleme noch verschärft. Es seien Inspektoren der Taxi-Innung vor den Hotels aufgetaucht, die offenbar herausfinden wollten, ob dort auch sogenannte "Piraten"-Taxis, also illegale Gefährte, eingesetzt werden. Weil die Telefonleitung weiterhin nicht funktioniere, müssten die Rezeptionisten Taxis von ihren Handys aus anrufen.

Die gut organisierten Taxifahrer auf der Insel echauffieren sich auch über den erst seit einigen Monaten auf der Insel aktiven Fahrdienst der Firma Uber. Doch ungeachtet dessen konnte der neue Anbieter am Markt bislang bestehen.