Auf Mallorca starten und landen meist nur Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge aus europäischen Städten. Eine Ausnahme bildet die Direktverbindung von und nach New York, die seit dem vergangenen Jahr von der amerikanischen Fluggesellschaft United geflogen wird. Ab dem kommenden Jahr dann plant American Airlines zudem eine Route von und nach Miami. Doch damit nicht genug: Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet, könnte es schon bald Direktflüge von Palma nach China geben!

Demnach stehen die Behörden der Insel bereits jetzt in Verhandlungen mit den beiden chinesischen Fluggesellschaften China Southern und China Eastern. Entsprechende Kontakte seien im Rahmen der Reisemesse World Routes vergangene Woche in Istanbul zustande gekommen, so "Ultima Hora". Die Veranstaltung bringt regelmäßig Tourismusvertreter der Zielländer mit den Routenplanern der Airlines der Welt zusammen.

China Eastern gehört zur Luftfahrtallianz Sky Team (wie u. a. Delta Airlines, Air France, KLM und die Mallorca-Airline Air Europa), betreibt ihr Drehkreuz am Flughafen Shanghai-Pudong und bietet bereits direkte Verbindungen von und nach Madrid an. Konkurrent China Southern fliegt die meisten Europa-Verbindungen von der südchinesischen Großstadt Guangzhou aus, deren Metropolregion knapp 20 Millionen Einwohner hat. Mögliche Direktziele ab Mallorca könnten also Shanghai und Guangzhou sein. Bereits beim Spanien-China-Forum in Palmas Kongresspalast vergangene Woche waren Stimmen laut geworden, die sagten, man müssen rasch die Konnektivität zwischen der Insel und China verbessern.

Interkontinentalflüge sollen mehr sogenannte "Qualitätstouristen" auf die Insel bringen. Diese Idee hatte bereits die linksgerichtete Vorgängerregierung, als sie während der Pandemie die Pläne vorstellte, Direktflüge von und in die USA anzubieten. Ende Mai 2022 wurde dieser Plan dann wahr, als die erste Boeing 767 von United Airlines am Flughafen von Mallorca landete. Im kommenden Jahr bietet American Airlines dann Flüge von und nach Miami an. Die neue konservative Balearen-Regierung setzt diesen Kurs nun offenbar ungehindert fort.