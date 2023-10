Das britische Unternehmen Travelodge nimmt Palma de Mallorca in seinen Expansionsplan auf, mit dem es zu einer der wichtigsten Ketten von Qualitäts-Budgethotels in Spanien werden will, wo es ein großes Wachstumspotenzial sieht.

Travelodge betreibt fast 600 Hotels: 580 im Vereinigten Königreich, elf in Irland (im Franchisebetrieb) und auch in Spanien, wo es gerade seine sechste Niederlassung in Coslada und die dritte in Madrid offiziell eröffnet hat. Zwei weitere Hotels gibt es in Barcelona und eines in Valencia.

Durch eine Analyse des spanischen Hotelmarktes hat das Unternehmen rund zwanzig Städte mit dem größten Potenzial ermittelt, in denen es seine Präsenz ausbauen könnte, darunter die drei Städte, in denen Travelodge bereits vertreten ist. Palma gehört neben Alicante, Bilbao, Cádiz, Malaga, San Sebastian und Sevilla zu den neuen Hauptstandorten, so der Direktor der britischen Kette in Spanien, Angel Beleño.

Beleño wies darauf hin, dass das Unternehmen an diesen zwanzig Standorten arbeitet, aber "noch nicht zu 100 Prozent feststeht, ob es 15 oder 20 Hotels sein werden und ob sie in zwei oder fünf Jahren entwickelt werden". Die am weitesten fortgeschrittenen Projekte befinden sich in Cadiz, Alicante, Sevilla und Madrid. Zu den ebenfalls untersuchten Sekundärstandorten gehören Benidorm, Córdoba, Gerona, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Santiago de Compostela, Santander, Tarragona, Valladolid und Zaragoza.

Travelodge hat zusammen mit der Beratungsfirma Christie & Co eine Marktstudie durchgeführt, die angesichts der lebhaften Nachfrage im Tourismus- und Geschäftsreisesektor ein erhebliches Wachstum im Bereich der Budget- und Mittelklassehotels in Spanien prognostiziert. Die Ergebnisse dieses Berichts bestätigen, dass Spanien zwar eines der weltweit führenden Freizeit- und Geschäftsreiseziele ist, aber immer noch ein Markt mit einer geringen Präsenz von Low-Budget-Unterkünften ist.