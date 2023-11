Die Fluggesellschaft Easyjet wird 2024 neue Flugverbindungen von Mallorca und der Nachbarinsel Menorca in Betrieb nehmen. Das hatte das Unternehmen in einer Pressemitteilung mitgeteilt. Spanienweit plant die Airline im kommenden Jahr 12 neue Strecken zu etablieren, sieben davon betreffen die Baleareninseln.

Nach Angaben der Fluggesellschaft können Reisende ab 2024 von Palmas Flughafen Son Sant Joan nach Nantes, Montpellier, Southampton, Belfast, Prag und Athen fliegen. Von Menorca aus gibt es eine neue Verbindung nach Porto. Mit den neuen Strecken werden insgesamt 11.700 neue Flugplätze angeboten.

Das Unternehmen präsentierte am Dienstag einen Rekordgewinn für das zweite Halbjahr 2023 und seine Wachstumsprognosen für das kommende Jahr. Dieses Wachstum wird sich unter anderem in einem Plan zur Verstärkung der Präsenz in Spanien zeigen, mit dem Flughafen Son Sant Joan als einem der wichtigsten Stützpunkte. Insgesamt hat die Airline auf Mallorca mittlerweile acht Flugzeuge stationiert.

Die Flüge auf den neuen Strecken werden ab kommenden Donnerstag auf der Website der Fluggesellschaft zum Verkauf angeboten. Die Verbindungen zwischen Palma und den französischen Städten sowie Southampton werden zwischen März und Mai in Betrieb genommen, während die weiteren drei Verbindungen (Belfast, Prag und Athen) ab Juni folgen. Die Verbindung zwischen Mahón und Porto wird ebenfalls im Juni etabliert.

Auf Mallorca hat die Fluggesellschaft in diesem Jahr mehr als 2,5 Millionen Passagiere von und nach der Insel befördert, was einer Steigerung von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die durchschnittliche Belegungsrate lag bei etwa 90 Prozent.