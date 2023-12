Mallorca ist nach wie vor die Lieblingsinsel der Deutschen. Viele kennen jedoch nur Strand und Meer. Dabei hat Mallorca noch ein ganz anderes Gesicht abseits der großen Touristenströme. Im Westen der Insel liegt ein Wanderparadies: die Serra de Tramuntana, eine ausgedehnte Gebirgskette mit einer spektakulären Landschaft.

Sie ist geprägt von aussichtsreichen Gipfeln über 1000 Meter und einer wild zerklüfteten Küste mit steilen Kalksteinklippen. Im Tramuntana-Gebirge ist die Vegetation noch ursprünglich und die Natur weitgehend intakt. Der Gebirgszug ist daher geschütztes UNESCO-Welterbe. Quer durch die Serra de Tramuntana führt der europäische Fernwanderweg GR 221, der auch „Ruta de Pedra en Sec” – Trockensteinmauerweg –heißt, da er oft auf mauergestützten Pfaden verläuft, die die Steilhänge landwirtschaftlich nutzbar machen.

Die Inselquerung zu Fuß, überwiegend auf dem GR-221, beginnt in Port d’Andratx, führt dann in mehreren Etappen weiter über die südwestlichen Berg-dörfer Estellencs und Esporles bis ins westliche Sóllertal. Von dort geht es vorbei an den höchsten Riesen Mallorcas hoch zum Cap Formentor ganz im Norden der Insel. Die Wanderungen führen mitten hinein in die gewaltige Bergwelt der Tramuntana, unter anderem auf den knapp 1000 Meter hohen Mola de S’Esclop und über den berühmten, eigens ausgebauten Reitweg des Erzherzogs Ludwig Salvator zu Füßen des Teix-Massivs.

Die Dokumentation „Die Bergwelt Mallorcas – Wandererlebnis Tramuntana” wird an diesem Dienstag, 5. Dezember, ab 14 Uhr auf 3sat ausgestrahlt.