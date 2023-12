Es ist Herbst auf Mallorca, meteorologisch sogar schon Winter. Das ist nicht gerade Urlaubs- und Reisezeit. Und wer um diese Jahreszeit den Flughafen von Palma nutzt, freut sich über leere Flure, kurze Wartezeiten am Check-in und einen raschen Gang durch die Sicherheitskontrolle. Wer aber glaubt, der Flugbetrieb auf der Sonneninsel kommt zum Erliegen, täuscht sich gewaltig ...

Alleine an diesem Mittwoch sind am Flughafen von Mallorca 131 Starts und 130 Landungen geplant. Spitzenreiter bei den Zielen ist ganz klar Barcelona mit 17 Verbindungen pro Tag, gefolgt von der Hauptstadt Madrid mit 16 und Valencia mit sechs Verbindungen. Weiter abgeschlagen folgen deutsche Airports, zu denen zu dieser Jahreszeit größenabhängig eine oder zwei Routen pro Tag angeboten werden. Kleinere deutsche Flughäfen bieten im Winter gar keine Mallorca-Flüge an.

Spitzenreiter bei den Airlines ist Ryanair mit 18 Flügen an diesem Tag, gefolgt von Vueling mit 15 Flügen, Air Nostrum mit 13 Flügen (vor allem auf die Nachbarinseln), Air Europa mit elf, Easyjet mit sieben und Eurowings mit fünf Flügen.

Der Flughafen von Palma hat vergangenes Jahr 28,6 Millionen Reisende abgefertigt, so viele wie noch nie zuvor. In diesem Jahr könnte er erstmals die 30-Millionen-Marke knacken. Der Airport ist gemessen an seinen Passagierzahlen der drittgrößt in Spanien nach Madrid-Barajas und Barcelona-El Prat.