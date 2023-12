Für viele Urlauber auf Mallorca sind private Unterkünfte eine gute Alternative zu Hotels geworden. Doch wer seine freien Tage auf der Insel in einer Ferienwohnung oder -Finca verbringen will, muss dafür tiefer in die Tasche greifen als früher. Die Preise seien in 2023 um 11 Prozent angestiegen, berichtet die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Dabei bezieht sie sich auf eine neue Auswertung des Buchungsportals Holidu. Dieser Trend werde sich auch im kommenden Jahr fortsetzen, sagt das Portal voraus. In 2024 rechnen sie mit einem weiteren Preisanstieg von 9 Prozent.

Laut der Auswertungen des Portals Holidu mussten Touristen auf Mallorca in diesem Jahr durchschnittlich 228 Euro pro Nacht bezahlen, wenn sie eine private Unterkunft gebucht hatten. Im August lag der Preis sogar bei 302 Euro pro Nacht im Schnitt. Die meisten Urlauber kamen demnach in der letzten Juniwoche sowie in der ersten Septemberwoche. In der Regel verbrachten die Besucher eine Woche auf Mallorca. Dabei sind die meisten Gäste aus dem Ausland Deutsche, sie machen 55 Prozent der Gesamtzahl aus. Gleich danach kommen Spanier mit 15 Prozent, an dritter Stelle Briten mit 6 Prozent.

Die Auswertung der Buchungsplattform zeigt auch, welche Kriterien Übernachtungsgästen besonders wichtig ist. Fast die Hälfte der Urlauber sucht nach einer Unterkunft mit Privatpool (49 Prozent), gleich danach kommt die Suchanfrage nach Gemeinschaftspools mit 44 Prozent. Auch wichtig waren die Ausstattung mit Klimaanlage (21 Prozent) und Internetzugang (20 Prozent). Das Portal hat auch Immobilienbesitzern auf Mallorca befragt und ihre Erwartungen für das kommende Jahr ermittelt. 88 Prozent der Ferienvermieter erwarten, dass sie das Buchungsniveau in 2024 halten oder sogar übertreffen werden. Nur 12 Prozent der Vermieter rechnen mit einem Rückgang der Buchungen im kommenden Jahr.

Die Mehrheit der Touristen verbrachte 2023 auf Mallorca eine Woche ihres Urlaubs. Meistens buchten sie sich für sieben Nächte eine Ferienunterkunft. In der Regel reisten sie am Samstag an und an am häufigsten an einem Montag wieder ab. Durchschnittlichen buchten die Reisenden ihren Urlaub 116 Tage im Voraus. Meistens bezogen sie ihre Ferienappartements mit vier Personen. In den vergangenen Jahren hat sich der Trend deutlich abgezeichnet: Immer mehr Urlauber auf Mallorca wollen in ihr eigenes Ferienhaus. Die ungebremste Nachfrage bietet aber auch den Nährboden für kriminelle Machenschaften. So gibt es zahlreiche Fake-Angebote, die sich auf sozialen Netzwerken oder auch Buchungsportalen tummeln. Auch Prominente sind schon Betrügern auf den Leim gegangen, wie Schauspielerin Collien Fernandes-Ulmen. Hier lesen Sie, wie Sie es hinbekommen, bei der Wahl Ihrer Ferienunterkunft garantiert nicht betrogen zu werden.