Die auf Mallorca beheimatete Zafiro-Hotelkette hat ihre erste Erwachsenen-Herberge auf der Insel vorgestellt. Laut einer Pressemitteilung handelt es sich um eine Neuerwerbung, nämlich das Viersternehaus Alzina Mar Suites im vor allem bei Deutschen beliebten Ferienort Can Picafort an der Bucht von Alcúdia.

Das erworbene Hotel gehörte früher der ebenfalls auf der Insel beheimateten Eix-Kette. Das zukünftige Zafiro-Haus soll laut der Pressemitteilung im April 2024 eröffnet werden. Zutritt sollen dort nur Gäste mit einem Alter von über 16 Jahren haben. Damit springt das auf den Balearen mit mehreren Häusern vertretene Unternehmen auf den Adults-Only-Trend auf.

Viele Urlauber wollen nicht mehr ertragen, dass zum Teil schlecht erzogene Kinder ihre wohlverdienten Ferien im Essenssaal oder am Pool stören. Deswegen suchen sie Ruhe, den sie mit den üblichen Strandannehmlichkeiten kombinieren möchten. Adults-Only kommt dieser immer wichtigeren und solventen Klientel entgegen.

Das neue Hotel in Can Picafort wird 128 Zimmer haben, es befindet sich nur wenige Schritte vom Strand entfernt. Damit steigt die Zahl der Zafiro-Hotels auf Mallorca und Menorca auf bereits 14. Das beste Haus der Kette auf Mallorca, der Fünf-Sterne-Tempel Palace Andratx, befindet sich in Camp de Mar.