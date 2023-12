Weihnachten ist Reisezeit. Insbesondere für viele Mallorquiner. So stieg die Zahl der Urlaubsbuchungen von Einheimischen über die kommenden Feiertage um rund 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das gab der balearische Reisebüroverband Aviba jetzt bekannt. "Wir sind wirklich überrascht, weil wir in diesem Jahr nicht mit einer solchen Steigerung gerechnet hatten", erklärte Verbandspräsident Pedro Fiol gegenüber der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".

Bereits im vergangenen Jahr habe man trotz der Verteuerung auf dem einheimischen Reisemarkt einen signifikanten Anstieg von Buchungen über die Feiertage festgestellt. "Aus diesem Grund nahmen wir an, dass es dieses Jahr etwas ruhiger laufen würde", so Fiol. Doch da habe man sich wohl geirrt. Weder die anhaltende Inflation noch die Angst vor einer Eskalation in den Kriegsgebieten in Osteuropa und dem Nahen Osten kann die Reiselust bremsen.

Während die Nachfrage unter Mallorquinern und den Einwohnern auf den Nachbarinseln nach Weihnachtsferien auf dem spanischen Festland im Vergleich zum Vorjahr mehr oder weniger stabil geblieben ist, stieg die Zahl der Buchungen für Fernreiseziele zur Weihnachtszeit stark an, wobei asiatische und südamerikanische Ziele auf der Urlaubs-Wunschliste von Einheimischen ganz oben stehen, insbesondere die ein tropisch-warmes Klima versprechen. Gleiches gilt für Reisedestinationen in Nordafrika wie Ägypten, das von Balearen-Bewohnern ebenfalls gut gebucht ist.