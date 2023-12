Gerade erst wurde bekannt, dass es sich beim neuen Four Seasons Formentor Mallorca um Spaniens teuerstes Hotel handeln wird, jetzt ist ein neues Detail zu dem Luxus-Hotel, das im Juni eröffnen wird, ans Tageslicht gekommen: Offenbar planen die Betreiber den Bau eines Helikopter-Landeplatzes, um vermögende Gäste auf dem Luftweg in die Nobel-Unterkunft zu bringen. Das kündigte der Chef der Betreiberfirma Emin, Jordi Badía, an.

Demnach plane man, drei Minuten von dem neuen Edelhotel entfernt, den Bau einer Hubschrauberbasis. Badía sagte, dies sei nicht nur im Interesse des Hotels, sondern auch im öffentlichen Interesse. Gebe es in der Gegend rund um das Kap Formentor einen medizinischen Notall, könnten dort auch Rettungshubschrauber landen. Ob und wann eine Baugenehmigung erteilt wird, steht noch nicht fest. Das alte Formentor-Hotel war einst von dem Deutsch-Argentinier Adán Diehl errichtet worden. Es war jahrzehntelang das erste Haus am Platz auf der Insel. Prominente wie der Schauspieler Peter Ustinov, Bundeskanzler Helmut Schmidt oder der britische Weltkriegs-Premier Winston Churchill hielten sich dort zum Teil wiederholt auf. Das Hotel gehörte eine lange Zeit dem spanischen Barceló-Konzern, es wurden dort immer wieder Veranstaltungen abgehalten. Die Four-Seasons-Kette hatte es dann komplett niederreißen und neu aufbauen lassen, was zwischenzeitlich zu Spannungen mit Umweltverbänden und der Gemeinde Pollença führte. Auch deshalb sollen einstige Fassadenteile detailgetreu nachgebaut und der architektonische Eindruck des alten Hotels weitgehend erhalten bleiben.