Private Ferienunterkünfte sind seit einigen Jahren bereits eine immer beliebtere Alternative zum klassischen Hotelaufenthalt auf Mallorca. Und das ganzjährig. Nach Angaben des größten europäischen Ferienhaus-Unternehmens Holidu gibt es aber bestimmte Wochen im Jahr, in denen die Nachfrage besonders hoch ist.

Zu den so genannten "Goldenen Wochen" der Ferienvermietung zählten im vergangenen Jahr die Tage zwischen dem 22. und 29. Juni, also nach dem Ende des Schuljahres und vor dem Beginn des Monats Juli, wenn für viele potenzielle Touristen, die sich für diese Art von Unterkunftsangebot entscheiden, die Ferien beginnen.



Ebenfalls eine erhöhte Buchungsanfrage registrierte Holidu Anfang August, genauer gesagt zwischen dem 5. und 12. August, wenn Mallorca in allen Unterkunftsarten Belegungsspitzen verzeichnet.

Hinsichtlich der Prognosen für dieses Jahr glauben 88 Prozent der privaten Ferienhausvermieter auf Mallorca glauben, dass sie die Zahl der Buchungen des Vorjahres erreichen oder sogar übertreffen werden, während lediglich zwölf Prozent von ihnen befürchten, dass die Zahl der Anfragen und Reservierungen in den kommenden zwölf Monaten zurückgehen könnte.