Die Passagiere eines in der spanischen Stadt Valladolid gestarteten Fluges staunten nicht schlecht, als sie gewahr wurden, dass sie statt nach Mallorca zum Flughafen Teneriffa-Nord unterwegs waren. Viele der Fluggäste waren laut einem Bericht der Zeitung "Diario de Mallorca" Mallorquiner, die die Weihnachtstage und Silvester in der Hauptstadt der Region Kastilien-und-León verbracht hatten.

"Wir waren völlig überrascht, weil wir ja auf einen Flug nach Palma gebucht waren", zitierte die Zeitung eine Frau. Am Gate hatte ihren Angaben zufolge "Teneriffa" gestanden, doch das Bodenpersonal habe mitgeteilt, dass es nach Palma gehe und nur "no se preocupe" gesagt ("machen Sie sich keine Sorgen"). Die Fluggesellschaft Iberia sprach von einem "Fehler am Boden".

Nach Aussage der Passagierin war es in dem kleinen Airport von Valladolid bereits davor zu Problemen gekommen. Der Flug habe mehr als eine Stunde Verspätung gehabt, man habe das Gepäck persönlich auf dem Flugfeld einsammeln und wieder einchecken müssen. Auch ein zweiter Gang durch die Sicherheitskontrolle sei notwendig gewesen.