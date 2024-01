Dank der großen Nachfrage nach Urlaub auf Mallorca hat der kleine NRW-Airport Dortmund im vergangenen Jahr einen historisch bedeutsamen Passagierrekord einfahren können. Knapp 2.935.000 Fluggäste wurden dort nach eigenen Angaben gezählt. Im Jahr davor waren es nur 2.586.342 Passagiere gewesen. Auch die Rekordzahlen aus dem Jahr 2019 (2.719.563 Passagiere) konnten überboten werden.

Mit mehreren 100.000 Fluggästen war Palma de Mallorca nach der polnischen Stadt Kattowitz das beliebteste Reiseziel im vergangenen Jahr ab Dortmund. "Sonnige Ziele wie Palma ziehen insbesondere Touristen an - die Mallorca-Nachfrage ist so stark wie nie zuvor", sagte Guido Miletic, Leiter Airport Services, Marketing und Sales. In den Sommermonaten sei die Zahl der Reisenden für zwei Monate in Folge auf mehr als 300.000 Personen gestiegen – ein Allzeithoch für den Flughafen.

Angesichts der hohen Nachfrage steht bereits fest, dass die deutsche Fluggesellschaft Condor das Mallorca-Angebot am Dortmunder Flughafen ab Ende März mit drei zusätzlichen wöchentlichen Abflügen verstärken wird. Für das Jahr 2024 strebt der Flughafen auch dank Mallorca-Urlaubern ein Passagieraufkommen von deutlich über drei Millionen Reisenden an.