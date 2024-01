Einkaufsliebhaber aufgepasst! Auf Mallorca hat die Gemeinde Sant Llorenç des Cardassar damit begonnen, die Haupteinkaufsstraße zwischen den Strandbädern Sa Coma und S'Illot in der Nähe von Cala Millor aufzuhübschen und auszubauen. Es handelt sich dabei um die Avinguda de les Savines, die in zweiter Meereslinie liegend zwar mit ihren zahlreichen Souvenirläden, Restaurants und Cafés Touristen anzieht, aber deren mangelnde Infrastruktur auch schon so manchen Shoppingfan eher in andere Orte gezogen hatte. Im November hat die Gemeinde in der Nähe von Cala Millor nun mit den Umbauarbeiten begonnen und möchte eine Art "Erlebniskauf" erschaffen.

Die Shoppingmeile im Küstengebiet soll künftig in verschiedenen Bereichen die Lust am Bummel ankurbeln: Die Straße wird hierfür verbreitert und Blick und Zugang zur Meerespromenade verbessert. Die Zugänge zu den Geschäften sollen mit Geländern ergänzt, die ganze Straße weitgehend Hindernis- und Barrierefrei gemacht werden – letztendlich sollen alle den Einkaufsbummel genießen können. Ferner werden unschöne Parkplätze in die hinteren Straßenteile nahe den Hotels umgelegt und mit vier Ladestationen für E-Autos ergänzt. Grünflächen sollen das Sichtfeld erweitern, zum Schlendern einladen und die Gegend in einen "Kultur- und Erholungsraum für Bürger und Touristen" verwandeln. So soll die Ladenzeile in vielerlei Hinsicht attraktiver werden, heißt es vonseiten der Gemeinde. Doch nicht nur fürs Auge soll die Straße verbessert werden: Im Sinne der Nachhaltigkeit entfernt das Rathaus auch veraltete Rohre und erneuert Wasserleitungen. Mit effizienter Bewässerung soll zudem die Flora auf das Tröpfchen genau versorgt werden. Recycelter Kies wird den Boden aufwerten.

Läuft alles nach Plan, werden die Arbeiten, die sich die Gemeinde 1,5 Millionen Euro kosten lässt, bis zur Sommersaison abgeschlossen. Interessant sind die Neuerungen vor allem für Touristen aus zwei Zonen. Denn die Promenade verbindet Sa Coma mit S'Illot. Die beiden Badeorte der Gemeinde Sant Llorenç locken Jahr für Jahr Sonnenanbeter an.